Takeda annoncera les noms des candidats au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) annonce ce jour que son conseil d'administration a décidé de proposer une nouvelle candidate au poste d'administratrice externe indépendante lors de la 147e assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le 28 juin 2023. Si elle est approuvée par les actionnaires, la nouvelle candidate, Mme Miki Tsusaka, rejoindra le conseil d'administration à compter du 28 juin. En outre, M. Masato Iwasaki, directeur délégué, affaires générales Japon, a exprimé son intention de prendre sa retraite ce même jour. La réélection de tous les autres membres actuels du conseil d'administration qui ne sont pas membres de notre comité d'audit et de surveillance sera proposée.

« Au nom du conseil d'administration de Takeda, je remercie chaleureusement Masato Iwasaki pour sa précieuse contribution à notre Société. Au cours de près de 40 ans de présence chez Takeda, il a oeuvré sans relâche à la transformation de notre Société en une entreprise biopharmaceutique mondiale tout en restant fidèle à nos valeurs », a déclaré Christophe Weber, administrateur délégué, PDG de Takeda.

La carrière de Masato Iwasaki chez Takeda commence en 1985, dans les ventes et le marketing au Japon. En 2008, il est nommé chef du département Planification stratégique produits, puis chef de la division Marketing pharmaceutique, et enfin directeur en 2012. En 2014, il est nommé président de la Japan Pharma Business Unit, en tant que membre de l'équipe de direction de Takeda. À partir de 2021, il dirige la division Affaires générales Japon et supervise l'ensemble des activités commerciales au Japon. Milano Furuta, l'actuel président de la Japan Pharma Business Unit, sera nommé directeur pays-Japon en plus de ses fonctions actuelles.

Miki Tsusaka est présidente de Microsoft Japon depuis février 2023. Auparavant, Mme Tsusaka était associée principale et directrice générale du Boston Consulting Group (BCG), où elle conseillait des entreprises de divers secteurs en matière de stratégie de croissance, de rentabilité et de transformation numérique. Chez BCG, elle a créé des groupes de conseil stratégique spécialisés en développement de stratégies de marketing, de vente et de tarification ; elle a occupé le poste de directrice du marketing et a été membre du Comité exécutif pendant deux mandats de trois ans. Mme Tsusaka est titulaire d'un BA en études gouvernementales et est-asiatiques de l'Université de Harvard et d'un MBA de la Harvard Business School.

Masami Iijima, président du Comité des nominations, a déclaré : « Takeda s'engage fermement à faire progresser la diversité de son conseil d'administration, notamment en matière de genres, de nationalités, de compétences et d'expérience, tout en garantissant une représentation équilibrée de nos parties prenantes mondiales. L'arrivée de Mme Miki Tsusaka au sein de notre conseil d'administration va renforcer encore notre gouvernance. »

« Nous sommes ravis de l'arrivée de Miki Tsusaka au sein de notre conseil d'administration. Renforcés par son expertise et son expérience approfondies, nous avons hâte de poursuivre notre objectif de devenir une société biopharmaceutique numérique de premier plan axée sur la fourniture de traitements qui transforment la vie des patients », a souligné Christophe Weber.

Mme Tsusaka a déclaré : « Cette candidature au conseil d'administration de Takeda est un grand honneur pour moi, car j'ai un profond respect pour le solide leadership de Takeda dans la science biopharmaceutique et pour sa culture fondée sur les valeurs et la durabilité. J'ai hâte de travailler avec tous les membres du conseil d'administration pour contribuer à la réalisation des objectifs et de la mission de Takeda. »

Candidats aux postes d'administrateurs non membres du Comité d'audit et de surveillance

Nom Catégorie Fonction prévue Christophe Weber Interne En fonctions Administrateur délégué,

PDG Andrew Plump Interne En fonctions Administrateur, Président R&D Constantine Saroukos Interne En fonctions Administrateur, Directeur financier Masami Iijima Externe En fonctions Administrateur externe, Président du CdA Olivier Bohuon Externe En fonctions Administrateur externe Jean-Luc Butel Externe En fonctions Administrateur externe Ian Clark Externe En fonctions Administrateur externe Steven Gillis Externe En fonctions Administrateur externe John Maraganore Externe En fonctions Administrateur externe Michel Orsinger Externe En fonctions Administrateur externe Miki Tsusaka Externe Nouvelle Administratrice externe

Les quatre Administrateurs suivants, membres du Comité d'audit et de surveillance, ont été élus lors de la 146e Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en 2022. Leur mandat se poursuivra jusqu'à la 148e Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024.

Nom Catégorie Fonction prévue Koji Hatsukawa Externe En fonctions Administrateur externe, directeur du Comité d'audit et de surveillance Yoshiaki Fujimori Externe En fonctions Administrateur externe, membre du Comité d'audit et de surveillance Emiko Higashi Externe En fonctions Administratrice externe, membre du Comité d'audit et de surveillance Kimberly A. Reed Externe En fonctions Administratrice externe, membre du Comité d'audit et de surveillance

[Remarque : Les mandats des membres du Comité des nominations et du Comité des rémunérations feront l'objet d'un débat et d'une décision lors de la réunion du Conseil d'administration qui se tiendra après la 147e Assemblée générale ordinaire des actionnaires.]

