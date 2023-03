Le fournisseur européen de communications d'entreprise Dstny acquiert Flexfone au Danemark pour créer l'un des principaux fournisseurs d'UCaaS B2B du marché danois





L'acquisition de la société cloud-native danoise Flexfone est essentielle à la stratégie de croissance de Dstny dans son ensemble et à nos ambitions d'être l'acteur principal des communications d'entreprise sur tous les marchés européens.

BRUXELLES, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, un important fournisseur européen de communications d'entreprise, est heureux d'annoncer l'acquisition de Flexfone A/S, un prestataire de communication PBX cloud et de téléphonie VoIP pour les clients B2B. Avec son approche entièrement numérique, ses systèmes de communication faciles à utiliser et un réseau bien distribué de plus de 100 partenaires, l'entreprise est à la fois en croissance rapide et très compétitive sur le marché danois.

« En intégrant Flexfone à notre groupe, nous acquérons non seulement un acteur important du marché danois, mais aussi une entreprise qui partage l'engagement de Dstny envers des systèmes de communication flexibles, faciles à comprendre et à utiliser. Nous sommes ravis d'accueillir des talents exceptionnels au sein de notre groupe. L'expertise de Flexfone en matière de simplification, d'automatisation et de création de systèmes qui facilitent l'interaction entre les partenaires et les clients se distingue sur le marché danois », a déclaré Daan De Wever, PDG du groupe Dstny.

Flexfone se démarque en tant qu'opérateur innovant et très expérimenté de services de télécommunications à travers un réseau de partenaires qualifiés et dévoués. Avec 45 employés et des processus entièrement automatisés permettant une extensibilité simplifiée, l'entreprise est en bonne position pour diriger les opérations de Dstny pilotées par les partenaires au Danemark.

« La vision paneuropéenne que représente Dstny correspond parfaitement aux ambitions de Flexfones, et en rejoignant Dstny, nous accédons à des technologies et à des capacités qui renforceront notre position de leader de l'innovation sur le marché danois ? aujourd'hui et à l'avenir, » a déclaré Lars Aagaard, PDG de Flexfone.

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services avec des outils interactifs fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte 1 000 employés dans 7 pays européens et affiche un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dstny.com

À propos de Flexfone

Fondé en 2011, Flexfone est un fournisseur danois de services de communication basés sur le cloud qui fournit une plateforme PBX cloud à plus de 50 000 utilisateurs.

Grâce à une plateforme développée en interne axée sur l'expérience utilisateur, Flexfone vend exclusivement ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs à l'échelle nationale, assurant ainsi de solides relations avec les clients locaux. La société offre un modèle de tarification flexible et simple, qui comprend toutes les fonctionnalités sans obligation de contrat, illustrant sa confiance en ses produits. Basés à Skanderborg, les 45 employés de Flexfone servent plus de 100 revendeurs et 50 000 utilisateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flexfone.dk

