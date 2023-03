Urbanimmersive intègre ChatGPT à UiMeet3D pour transformer les visites 3D en de puissantes solutions de générations de leads





SAINT-HUBERT, Québec, 30 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. ("Urbanimmersive", la "Société" ou "UI") (TSX VENTURE: UI) (OTCQB: UBMRF), un fournisseur de premier plan de solutions de visite virtuelle 3D, a annoncé aujourd'hui avoir intégré ChatGPT, une technologie d'intelligence artificielle (IA) de pointe, à son produit UiMeet3D Avatar Greeting Bot, disponible dans toutes ses offres d'abonnement de visites 3D.



UiMeet3D est une technologie exclusive d'Urbanimmersive qui permet aux visiteurs de s'engager dans des interactions immersives en temps réel avec d'autres avatars 3D (autres visiteurs) au sein de visites virtuelles 3D. Chaque avatar 3D, représenté par le flux vidéo de la webcam du visiteur, crée une expérience captivante qui transcende les limites traditionnelles des visites 3D, favorisant ainsi une communication dynamique et des interactions visuelles entre les spectateurs. Le UiMeet3D Avatar Greeting Bot, quant à lui, est un hôte virtuel facultatif émulant l'avatar d'une autre personne avec le travail spécifique de générer des leads en accueillant chaque visiteur entrant dans une visite 3D, en effectuant des tâches simples et en proposant des messages de chat. Depuis son introduction en 2021, UiMeet3D et son Greeting Bot se sont révélés être un outil efficace de génération de leads.

L'intégration de ChatGPT permettra désormais à UiMeet3D Greeting Bot de répondre aux questions relatives aux informations sélectionnées par les clients et limitées à l'environnement. Les visites virtuelles en 3D d'Urbanimmersive sont équipées d'une richesse d'informations, y compris des descriptions de propriétés, des détails sur le quartier et des plans d'étage 2D. Avec la permission du contenu du client, le UiMeet3D Greeting Bot peut utiliser ces informations pour fournir aux visiteurs des réponses à une large gamme de questions, telles que le nombre de pièces, la superficie, les écoles et les options de transport en commun à proximité, ainsi que les services et l'expérience de l'agent.

De plus, comme annoncé dans notre communiqué de presse en 2021 (Urbanimmersive's Leveraging of its Flagship Patent Pending UiMeet3D Avatar Product and Building of Largest Behavioral Database of 3D Real Estate Tours for Next Generation of 3D Chatbot Machine Learning), Urbanimmersive a créé un ensemble de données personnalisé qui combine des informations pertinentes sur leurs visites 3D avec des données sur les comportements des utilisateurs, tels que les modèles de navigation, les zones où les utilisateurs passent plus de temps et les questions fréquemment posées. Au cours des prochains mois, ces données seront utilisées pour affiner l'intégration de ChatGPT, permettant à l'IA de mieux comprendre les préférences et les intérêts des utilisateurs dans le contexte de la visite 3D.

En combinant ChatGPT avec cette base de données propriétaire à Urbanimmersive des comportements des utilisateurs, l'objectif d'Urbanimmersive est d'équiper le UiMeet3D Avatar Greeting Bot d'une expérience interactive hautement personnalisée et intuitive pour les visiteurs explorant ses environnements 3D et de fournir une visite guidée hautement informative des maisons tout en améliorant considérablement les capacités de génération de leads de la plateforme pour les professionnels de l'immobilier et les entreprises locales.

Cette approche novatrice des visites virtuelles 3D est destinée à remodeler l'industrie du marketing immobilier, transformant les visites 3D de simples outils de marketing de contenu visuel interactif en des solutions puissantes de génération de leads basées sur l'IA répondant aux besoins pressants des agents immobiliers.

Une version de base d'UiMeet3D est déjà incluse dans tous les abonnements mensuels de marketing proposés par les franchises Urbanimmersive. Le Greeting Bot alimenté par l'IA sera ajouté en option et sera proposé avec un ensemble différent d'outils, de limites et de fonctions. La monétisation de cette intégration se traduirait par de nouvelles sources de revenus pour Urbanimmersive dans un avenir proche, tout en contribuant déjà à booster l'offre populaire d'abonnement mensuel tout-en-un de marketing proposé par les franchises de la Société.

En plus du marché de l'immobilier, l'intégration de ChatGPT avec le UiMeet3D Avatar Greeting Bot ouvre une multitude de possibilités pour d'autres applications, telles que des visites guidées pour les entreprises locales, les sites historiques et les monuments architecturaux. Grâce au plan d'étage intégré dans la visite 3D d'Urbanimmersive, le UiMeet3D Avatar Greeting Bot peut fournir des informations contextuelles sur ce que les utilisateurs voient, les guider vers des points d'intérêt et répondre à des questions sur les détails architecturaux ou d'importance historique. Cette solution innovante crée une expérience immersive, informative et engageante pour les utilisateurs, élargissant les cas d'utilisation potentiels des visites 3D dans diverses industries.

Voici la traduction : Ghislain Lemire, président et chef de la direction d'Urbanimmersive a commenté : "Nous sommes ravis de commencer à travailler avec cette technologie d'IA révolutionnaire dans nos visites 3D et de l'offrir à nos clients dans le cadre de leurs abonnements mensuels. L'intégration de ChatGPT dans UiMeet3D était un choix naturel et une étape logique suivante, car nous avons promu et enseigné à nos clients comment utiliser notre Greeting Avatar Bot depuis un certain temps maintenant. Nous avons également travaillé en parallèle sur la création d'un grand ensemble de données de comportement de visionnage, comme nous l'avons annoncé précédemment, qui s'avère maintenant très précieux. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'à l'avenir, les entreprises qui auront construit une quantité substantielle de données organisées et structurées seront celles qui tireront le plus parti de l'intégration de l'IA telle que ChatGPT.

De plus, nous découvrons de nouveaux avantages clés auxquels nous n'avions pas envisagé auparavant. Notre technologie 3D intègre un logiciel et des données de plan d'étage, ce qui signifie que le plan d'étage est entièrement intégré dans notre visionneuse 3D, contrairement à nos concurrents qui utilisent souvent des logiciels tiers externes pour dessiner des plans d'étage en 2D. En intégrant les détails du plan d'étage dans chaque visite virtuelle 3D, notre technologie est encore plus puissante pour l'utilisation de ChatGPT. Cette intégration fournit une source de données riche qui est ajoutée au plan d'étage pour notre Avatar Greeting Bot, améliorant considérablement sa capacité à offrir une expérience interactive hautement personnalisée et intuitive pour les visiteurs explorant nos environnements 3D.

En combinant la puissance de ChatGPT avec notre UiMeet3D Avatar Greeting Bot, nous transformons le paysage du marketing immobilier et établissons une nouvelle norme en matière de génération de leads. En fait, nous croyons que cette intégration représente l'avenir de la génération de leads dans l'immobilier et la façon dont les visites virtuelles 3D seront utilisées à l'avenir. Pensez-y comme une visite virtuelle 24/7 avec une assistance à temps plein pour accueillir tous les visiteurs et leur fournir des données sélectionnées pour les convertir en leads."

Le UiMeet3D Greeting Bot alimenté par l'IA sera d'abord déployé auprès d'un groupe restreint de clients sélectionnés, permettant à la Société de surveiller son comportement et de mesurer les métriques de conversion. Pendant cette période, la Société travaillera avec des professionnels, des consultants et des partenaires de l'industrie immobilière pour s'assurer que le UiMeet3D Greeting Bot alimenté par l'IA respecte les règlements des courtiers immobiliers, ne viole pas les droits exclusifs des agents et respecte les règles de publicité immobilière. À la suite de cette période de rodage, la fonctionnalité sera mise à la disposition de tous les abonnés mensuels des clients. La Société croit être bien positionnée pour tirer parti de la transformation des applications de visites en 3D et que la combinaison stratégique de ChatGPT et du UiMeet3D Avatar Greeting Bot renforce encore davantage sa position de leader innovant dans l'industrie des visites en 3D. L'engagement de la Société à faire progresser les capacités de sa technologie, combiné à son dévouement à fournir un service à la clientèle inégalé, renforce sa position en tant que solution incontournable pour les professionnels de l'immobilier et les entreprises locales cherchant à prendre leurs efforts de marketing au niveau supérieur.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l'équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

[email protected]

Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

[email protected]

Communiqué envoyé le 30 mars 2023 à 10:15 et diffusé par :