Une folie infernale s'emparera des gamers en avril





Le MMORPG tant attendu a finalement reçu une date de lancement officiel

SÉOUL, Corée du Sud, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les joueurs peuvent noter le 27 avril sur leurs calendriers comme date de lancement du MMORPG en ligne « Mad World » sur PC et sur Steam, officié par JANDISOFT, la société de développement et d'édition du jeu.

La vidéo intégrale de promotion récemment diffusée sur la chaîne YouTube officielle de JANDISOFT tisse une musique d'ambiance et une atmosphère gore qui ne sont pas sans rappeler celles des films d'horreur dans des scènes qui dépeignent l'univers sombre de « Mad World », revenant sur les scènes clés d'un monde dominé par les démons et donnant un aperçu des luttes à mort des humains contre les démons.

« Mad World » est un MMORPG qui a attiré l'attention du monde entier et très attendu par les gamers avec des caractéristiques que l'on ne trouve que dans peu de jeux du même genre, notamment, de façon non exhaustive, les suivantes :

Style graphique 2D très proche de celui des romans graphiques et des dessins animés

Monstres et démons avec des graphismes et des apparences bizarres et particulières

Système de jeu sans classe qui permet aux utilisateurs de s'équiper de deux armes complètement différentes, pouvant être échangées à mi-combat

Une histoire post-dystopique aux rebondissements imprévisibles qui suit une lueur d'espoir dans un monde plein de désespoir

Personnages avec des personnalités et des rôles individuels qui ajoutent au sentiment de folie suscité par le jeu dans son ensemble

Actuellement « Mad World » propose à ses futurs utilisateurs de goûter à sa folie grâce à une préinscription mondiale sur la page d'accueil officielle, la priorité de service étant réservée aux utilisateurs de Steam et de PC.

