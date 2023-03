La Banque CIBC publie son Rapport sur le climat de 2022





TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a publié aujourd'hui son Rapport sur le climat de 2022, qui fournit une mise à jour sur les progrès de la Banque vers la réalisation de son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, l'accélération des mesures de lutte contre les changements climatiques dans l'ensemble de l'organisation et l'alignement de la divulgation sur le climat avec le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD).

Le cadre du TCFD recommande la déclaration d'information dans quatre domaines de base - gouvernance, stratégie, gestion du risque, et mesures et cibles - afin que les renseignements importants relatifs aux changements climatiques soient déclarés. Un ensemble de principes directeurs sous-tend cette divulgation globale afin d'assurer la communication d'information de grande qualité et utile pour la prise de décisions, permettant ainsi aux utilisateurs de comprendre pleinement comment les organisations sont touchées par les changements climatiques.

Voici les principaux points saillants du Rapport sur le climat de 2022 de la Banque CIBC :

Une mise à jour sur les progrès réalisés par la Banque CIBC en vue d'atteindre ses cibles d'émissions financées de 2030 pour ses portefeuilles de pétrole, de gaz et de production d'électricité.

Une évaluation de l'incidence des risques liés aux changements climatiques sur le portefeuille de prêts de la Banque CIBC grâce à l'analyse de scénarios relatifs au climat et à l'évaluation de cartes des concentrations.

Une amélioration de l'approche de gestion du risque de la Banque CIBC en renforçant les capacités de cerner, d'évaluer et de gérer les risques liés au climat, y compris sa méthode d'évaluation du risque lié au carbone afin de comprendre le risque pour les clients en raison des changements climatiques.

L'établissement de rapports par rapport aux mesures liées aux émissions financées de la Banque CIBC pour les portefeuilles de prêts dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la production d'électricité, ainsi qu'aux prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux au moyen de la norme Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

La continuité d'un programme de perfectionnement des administrateurs qui favorise la formation continue des membres du conseil d'administration afin de les aider à se tenir au courant des pratiques de gouvernance nouvelles et émergentes, des changements réglementaires et de l'évolution des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), notamment ceux liés au climat.

Pour en savoir plus sur notre engagement à l'égard du développement durable, veuillez lire le Rapport sur la durabilité 2022 de la Banque CIBC et l'approche de carboneutralité qui mettent en évidence notre stratégie et les progrès réalisés à ce jour dans l'ensemble du spectre des facteurs ESG.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

