Le Réseau d'action pour la santé durable du Québec souhaite que le nouveau projet de loi 15 en santé considère les enjeux environnementaux

MONTRÉAL, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite au dépôt du projet de loi 15 par le ministre Dubé ce matin, le Réseau d'action pour la santé durable du Québec (RASDQ) se désole de constater qu'aucune instance pour prendre en charge un virage vert et durable du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) n'est prévue au sein de la nouvelle organisation Santé Québec.



La dégradation environnementale cause déjà des milliers de maladies et de décès annuellement au Québec et la pression qu'elle exerce sur notre système de santé continuera d'augmenter radicalement au cours des prochaines années. « Cette réforme représente une occasion en or de mettre en place une structure cohérente avec les efforts de lutte aux changements climatiques et la mission du système de santé qui est de maintenir, d'améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population. L'efficacité des soins et services de santé doit être réfléchie en ce sens », affirme Laurence Sauvé-Lévesque, coordonnatrice du RASDQ.

Pour le RASDQ, le nouveau cadre de gouvernance doit permettre l'intégration du développement durable de manière transversale au sein du RSSS. Pour y parvenir, une instance doit porter le mandat et en être redevable. Le système de santé contribue à la crise climatique, en étant une source majeure de polluants et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire environ 5% des GES au pays.

« Un système de santé qui rend ses propres patients malades, c'est contre-productif. Nous voulons un réseau de la santé écoresponsable et qui vise la carboneutralité pour parvenir à soigner sans nuire aux patients. Cette centralisation des opérations est l'occasion de le faire », insiste madame Sauvé-Lévesque.



La carboneutralité : un objectif nécessaire et réaliste

Selon le RASDQ, un plan d'action vers la carboneutralité aiderait à résoudre les défis. Une gestion écoresponsable du réseau de la santé permettrait d'améliorer les conditions de travail du personnel et la qualité des soins et services offerts à la population. Pour atteindre la carboneutralité en santé, le Québec peut s'inspirer de plans d'action tels que celui du National Health Service (NHS) au Royaume-Uni, qui vise la carboneutralité pour 2045 et qui positionne le système de santé comme un pilier de la transition énergétique. Toutefois, pour intégrer des actions de réduction d'impact environnemental à travers tous les secteurs d'activités du système de santé, avec un protocole de suivi, de reddition de comptes et d'évaluation des actions et résultats obtenus, il faut que la gouvernance comprenne une instance qui en est responsable.

« Dans sa mouture actuelle, le projet de loi risque de retarder les efforts déjà déployés en matière de développement durable au sein des établissements de santé. Le personnel est motivé pour un virage écoresponsable en santé et services sociaux. Nous demandons une structure qui permette cette transformation. Il n'est pas trop tard pour corriger le tir avant l'adoption du projet de loi et le Réseau d'action y veillera », conclut la coordonnatrice du RASDQ.

À propos du Réseau d'action pour la santé durable du Québec (RASDQ)

Lancé en mars 2022, le RASDQ rassemble des facultés universitaires, des syndicats professionnels, des associations professionnelles et étudiantes et des organisations à but non-lucratif. Représentant collectivement plus de 180 000 personnes oeuvrant en santé et services sociaux au Québec, la mission du RASDQ est de veiller à la santé durable de la population québécoise par des projets interdisciplinaires, des comités d'échange et des formations autour des trois volets d'action énoncés dans sa Charte pour la santé durable du Québec. La liste complète des organisations membres et des partenaires non-signataires est disponible ici.



