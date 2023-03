NEC Corporation of America nomme Chris Jackson comme CEO





NEC Corporation of America (NEC), un des principaux fournisseurs et intégrateurs de solutions avancées en matière d'informatique, de communications, de réseaux et de biométrie, a annoncé aujourd'hui la nomination de Chris Jackson au poste de CEO de l'entreprise, qui prendra effet le 1er avril 2023. Auparavant, il occupait le poste de président et CEO de NEC Europe, une fonction qu'il continuera d'assumer. Chris sera nommé vice-président senior de NEC Corporation et aura la double responsabilité de NEC Europe et de NEC Corporation of America.

Depuis qu'il a rejoint NEC en 2008, M. Jackson a occupé divers postes de direction en vente, développement commercial et activités opérationnelles avant d'être nommé président et CEO de NEC Europe en avril 2020. Ce nouvel alignement de NEC America et NEC Europe sous la tutelle d'un seul président permettra une relation de travail plus étroite entre ces deux régions importantes et en pleine croissance.

« Je me réjouis de diriger ces équipes fantastiques aussi bien en Amérique qu'en Europe et de favoriser la création de valeur sociale en mettant à profit nos technologies de pointe telles que la biométrie, l'IA, la 5G et les réseaux de fournisseurs de services », a déclaré M. Jackson. « Nous avons un certain nombre de clients internationaux ayant des activités en Europe et aux États-Unis. Cet alignement nous permettra une meilleure rationalisation dans toutes les régions, ce qui facilitera l'interaction des clients avec NEC ».

M. Jackson succèdera à Masahiro (Mark) Ikeno, qui était à la tête des activités de NEC America depuis 2017. M. Ikeno a travaillé chez NEC pendant plus de 35 ans et a acquis une vaste expérience dans les domaines de la vente, du marketing, du développement commercial et de la direction d'entreprise au niveau mondial.

« J'ai une grande confiance en Chris pour poursuivre la trajectoire positive que nous avons lancée chez NEC America au cours des cinq dernières années », a déclaré M. Ikeno. « C'est un dirigeant qui a fait ses preuves et qui a une vision formidable pour l'entreprise et la région.

À propos de NEC Corporation of America

NEC Corporation of America (NEC) est un des principaux intégrateurs technologiques qui fournit des solutions visant à améliorer la façon de travailler et de communiquer des personnes. NEC fournit des solutions intégrées pour la société qui sont alignées sur les priorités de nos clients afin de créer une nouvelle valeur pour les personnes, les entreprises et la société, avec une attention spéciale sur la sûreté, la sécurité et l'efficacité. Nous proposons l'un des portefeuilles les plus solides et les plus innovants de l'industrie en matière de communications, d'analyse, de sécurité, de biométrie et de solutions technologiques qui libèrent la capacité de productivité des clients. Grâce à ces solutions, NEC combine ses meilleures solutions et technologies et s'appuie sur un solide écosystème de partenaires pour résoudre les problèmes commerciaux les plus complexes actuels. NEC Corporation of America est une filiale à 100 % de NEC Corporation, un leader technologique mondial présent dans 140 pays qui réalise un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.necam.com.

© 2023 NEC Corporation of America. NEC est une marque déposée de NEC Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques de produits ou de services mentionnées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 18:45 et diffusé par :