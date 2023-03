Projet de loi 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace





L'ACMDPQ inquiète de la diminution de son rôle de vigie indépendante de la qualité des soins aux patients

THETFORD MINES, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec (ACMDPQ) a pris connaissance du projet de loi déposé aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé.

L'ACMDPQ estime, tout comme le gouvernement, que des changements sont nécessaires dans le réseau de la santé afin qu'il soit plus résilient et plus efficace au bénéfice des patients et de leurs proches. Elle offre son entière collaboration au gouvernement pour la mise en place de toute mesure permettant l'amélioration de la qualité et de la pertinence des services cliniques, l'enseignement, le maintien des compétences, l'organisation des plateaux techniques et le rehaussement de l'équipement scientifique des établissements, des éléments qui font partie de leurs responsabilités actuelles.

Cependant, l'Association exprime son inquiétude face à l'intention du gouvernement de restreindre le champ d'intervention des CMDP, qui agissent à titre de contrôle indépendant de la qualité des soins pour les patients. De plus, la réforme proposée ajoute une structure dans la gestion clinique, ce qui risque de complexifier les trajectoires de soins, éloigner les structures des milieux et, ainsi, allonger les délais pour les patients. En effet, rappelons que la mission première et commune qui doit être poursuivie est celle de soigner. Pour l'ACMDPQ, réduire l'influence de l'instance responsable de la dispensation et de la qualité des soins ne peut pas être une solution porteuse pour l'avenir.

« Nous croyons que l'heure du changement est venue dans le réseau de la santé. Cependant, nous croyons que le gouvernement devrait miser sur la qualité pour les patients; s'assurer de bien soigner, et non juste soigner simplement. Pour atteindre les objectifs, il faut miser sur des éléments forts du réseau, comme les CMDP, afin de toujours recentrer les décisions autour des patients, tout en favorisant la décentralisation. Or, à première vue, le projet de loi préconise le chemin inverse : il éloigne la prise de décision du patient avec plus de centralisation, et en ajoutant des structures. Nous tendons la main au ministre Dubé afin de nous assurer collectivement que le bien être du patient soit réellement au centre de cette nouvelle réforme », a affirmé son président, Dr Martin Arata.

À propos de l'ACMDPQ

Existant depuis 75 ans, l'Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec (ACMDPQ) regroupe les conseils de médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de 22 établissements de santé du Québec. Actuellement, en vertu de la Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSSS), un CMDP a notamment pour responsabilités de contrôler la qualité des actes et l'excellence des soins en formulant des recommandations au conseil d'administration ou au président-directeur général de l'établissement. Il doit de plus évaluer les compétences des médecins, dentistes et pharmaciens et donner son avis sur les aspects professionnels liés à l'organisation technique et scientifique de l'établissement. Le CMDP joue donc un rôle majeur au coeur du réseau de la santé du fait des responsabilités que lui confère la LSSSS.

