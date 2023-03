Marché du logement aux États-Unis février & prix du bois d'oeuvre résineux mars: 2023





VANCOUVER, BC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Les dernières données sur les mises en chantier et les ventes de maisons neuves aux États-Unis, pour février 2023, démontrent une demande continue, mais à un ralentissement requis par rapport à l'élan effréné des deux années précédentes. En particulier, la construction de maisons unifamiliales et les permis ont rebondi en février, indiquant que la demande de logements dépasse toujours l'offre, une raison d'être optimiste quant à la construction et à la vente au plus tôt.

Le nombre total de mises en chantier aux États-Unis pour février 2023 a bondi de près de + 10% par rapport au mois précédent, à 1,450 million d'unités par rapport à 1,321 million d'unités très révisées à la hausse signalées pour janvier, et a chuté de plus de -18% par rapport au taux de février 2022 de 1,777 million.

Indicateur de la croissance de l'activité de construction à venir, les permis de construire ont également fortement augmenté, en hausse de plus de +14%, à 1,524 million d'unités contre 1,339 million en janvier. C'est -18% en dessous du taux de février 2022 de 1,857 million. Ces permis deviendront éventuellement des mises en chantier et contribueront à soutenir la construction résidentielle.

Continuant à s'améliorer par rapport aux niveaux record de l'année dernière, les achèvements de logements ont affiché un gain de +12% par rapport à janvier, atteignant un taux annuel estimé de 1,557 million d'unités de logement. Toujours très élevé par rapport à la moyenne historique, il y avait 1,691 million d'unités en construction. Parmi celles-ci, 734 000 étaient des maisons unifamiliales, contre 747 000 en janvier.

Prix de référence du bois d'oeuvre résineux mars et mises en chantier aux États-Unis février: 2023

Les mises en chantier de maisons unifamiliales en février, la plus grande part du marché et le mode de construction qui utilise le plus de bois, ont augmenté de +1,1% à un taux de 830 000 unités par rapport aux 821 000 unités révisées à la baisse de janvier. Les autorisations unifamiliales s'élèvent à 830 000 unités, soit plus de + 1 % au-dessus du chiffre révisé à la hausse de janvier de 722 000 unités. Les permis de construire sont généralement soumis deux mois avant le début de la construction de la maison, ces données sont donc un indicateur de l'activité de construction en mars.

En ce qui concerne les prix du bois d'oeuvre, au cours de la semaine se terminant le 24 mars 2023, le prix de Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 380 $ US mfbm, soit une hausse de + 16 $, ou + 4 %, par rapport à la précédente semaine où il était de 364 $, a déclaré le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine est en baisse de -76 $, soit -17 %, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 456 $.

À la fin du mois de mars, les conditions météorologiques nettement améliorées sur tout le continent ont stimulé la demande de bois d'oeuvre, repoussant les dossiers de commandes des scieries à près d'un mois, a expliqué Madison's Lumber Reporter. Ainsi, les fournisseurs ont pu augmenter les prix. Les vacances de printemps annuelles ont entraîné une absence notable de joueurs, car les familles ont cessé de travailler pendant que les enfants n'étaient pas scolarisés. Alors que le marché s'ajustait à ce début d'augmentation saisonnière des ventes, les prix de certains articles sont restés stables tandis que d'autres ont légèrement augmenté. Le transport a continué d'être délicat, en particulier dans les zones de plus longues distances à parcourir où il y avait de la neige au sol. On s'attendait à une nouvelle augmentation de la demande alors que les gens retournent au bureau pour la dernière semaine de mars.

Prix de référence des six bois d'oeuvre et panneaux de résineux de Madison's : Moyennes mensuelles























Madison's TOP SIX Benchmark





Dimension Softwood Lumber and Panel Prices





March 28, 2023









































Prices are US Dollars per 1,000 fbm This Previous Change Month Change Year Change (net FOB sawmill) unless noted * Week Week $ % Ago $ % Ago $ % WSPF KD 2x4 R/L #2&Btr 380 364 +16 4 % 465 -85 -18 % 1,383 -1,003 -73 % SYP East KD 2x4 R/L #2&Btr 532 522 +10 2 % 509 +23 5 % 1,284 -752 -59 % ESPF KD 2x4 R/L #2&Btr 470 460 +10 2 % 530 -60 -11 % 1,592 -1,122 -70 % WSPF KD 2x4 PET Stud 340 330 +10 3 % 323 +17 5 % 1,251 -911 -73 % Douglas Fir Green R/L 2x4 325 280 +45 16 % 403 -78 -19 % 1,126 -801 -71 % CSPlywood Toronto 3/8" *(CDN$/msf) 625 644 -19 -3 % 677 -52 -8 % 1,300 -675 -52 % www.madisonsreport.com ? [email protected] ? 604 319-2266 ? Madison's Lumber Reporter



Le Bureau américain du recensement et le Département américain du logement et du développement urbain ont publié le 24 février les données sur les ventes de logements neufs et les prix des logements. Les ventes de logements neufs représentent 10 % de l'activité immobilière et sont considérées comme un indicateur avancé du marché du logement car elles sont enregistrées lors de la signature des contrats.

En hausse constante après avoir ralenti au second semestre de l'année dernière, les ventes de maisons unifamiliales neuves aux États-Unis ont atteint un sommet de six mois en février, à 640 000 unités, soit une hausse de + 1 % par rapport aux 633 000 fortement révisés à la baisse de janvier. et c'est une baisse de -19% par rapport à février 2022 où il était de 790 000 unités.

Au rythme des ventes en février, il faudrait plus de 8 mois pour écouler l'offre de maisons neuves sur le marché, contre 9 mois en décembre 2022.

Après avoir fluctué à la baisse et à la hausse au cours du second semestre de l'année dernière, le prix de vente médian en février a augmenté de +2,4 % pour atteindre 438 200 USD, contre 427 500 USD en janvier, et il est presque stable depuis un an.

En ce qui concerne ces prix du bois, par rapport à la même semaine l'an dernier, alors qu'il était de 1 400 $ US mfbm, le prix de Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) pour la semaine se terminant le 24 mars 2023 était en baisse de - 1 020 $ , soit -73 %. Comparé à il y a deux ans, où il était de 1 040 $, le prix de cette semaine est en baisse de -660 $, soit -63 %.

