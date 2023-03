Budget 2023 du gouvernement fédéral - DES MESURES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE LA CHAINE DE VALEUR DES MINÉRAUX CRITIQUES





QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Les mesures comprises dans le budget du gouvernement fédéral dévoilé hier favoriseront l'essor de la chaine de valeur des minéraux critiques au Canada et au Québec. L'Association minière du Québec (AMQ, Association) salue l'ensemble des propositions qui touche notre industrie, car l'extraction de ces minéraux représente le premier maillon de la chaine de valeur.

Dans un contexte où le Québec cherche à faire sa place comme un leader mondial dans le développement des minéraux critiques et stratégiques (MCS), ce budget, combiné aux mesures du dernier budget provincial, cadre avec les aspirations de notre industrie en tant que joueur incontournable dans la lutte aux changements climatiques.

L'AMQ applaudit donc les mesures qui supporteront le développement minier, notamment le crédit d'impôt remboursable équivalant à 30 % du coût des investissements de nouvelles machines et équipements utilisés pour extraire, traiter ou recycler les minéraux critiques essentiels aux chaines d'approvisionnement des technologies propres, soit le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments de terres rares.

L'Association salue également la réaffectation de 1,5 milliard de dollars au sein du Fonds stratégique pour l'innovation afin de soutenir des projets dans les secteurs tels que, les technologies propres, les minéraux critiques et la transformation industrielle, tout comme l'établissement d'un fonds d'infrastructure pour les minéraux essentiels de 1,5 milliard de dollars, qui sera géré par Ressources naturelles Canada, pour des projets énergétiques et de transport visant à débloquer des gisements minéraux prioritaires.

L'engagement du gouvernement fédéral à améliorer l'efficacité des processus d'évaluation d'impact et d'autorisation pour les grands projets d'ici la fin de 2023 et la volonté d'approfondir la coopération fédérale-provinciale afin d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation » sont plus que bienvenus par l'industrie minière québécoise, puisque l'AMQ le demandait depuis plusieurs années déjà.

Le soutien aux communautés autochtones via des prêts afin de les aider à acheter des participations en capital dans les grands projets par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada est également un pas dans la bonne direction favorisant ainsi le développement économique des communautés et des régions qui accueillent les activités minières.

« Ce budget fédéral s'inscrit dans une suite logique des précédents budgets et des actions prises par le gouvernement fédéral afin de positionner favorablement l'industrie minière canadienne et québécoise et en faire des destinations attrayantes pour les investissements. Cela s'ajoute aux efforts et aux engagements du gouvernement québécois dans le développement de notre industrie pour l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques et des minéraux de base. L'industrie minière québécoise sera au rendez-vous afin de contribuer aux efforts collectifs dans la transition énergétique mondiale. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

