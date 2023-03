L'OIIQ salue le dépôt du projet de loi visant à optimiser le système de santé et de services sociaux





MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) accueille favorablement le dépôt du projet de loi 15 visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace ainsi que la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès aux soins, notamment en créant l'agence Santé Québec.

Plusieurs éléments retiennent l'attention de l'OIIQ, particulièrement les clauses portant sur la gouvernance clinique. Pour l'OIIQ, il est essentiel de repositionner la fonction des directions de soins infirmiers. Nous sommes entièrement en accord avec le fait que ces directions relèvent directement du président-directeur général des CISSS et CIUSSS, ce qui devrait leur permettre de jouer pleinement leur rôle.

La mise en place du nouveau comité interprofessionnel dans le cadre de ce projet de loi favorisera la collaboration interprofessionnelle qui, de nos jours, est indispensable à une prestation de soins de qualité. Cela aura aussi pour effet procurer une meilleure portée à la voix des infirmières et infirmiers.

Bien sûr, l'OIIQ s'attend à ce que des mécanismes de consultation proportionnels à l'envergure de ce projet de loi soient instaurés afin de permettre à tous les acteurs concernés de bien saisir l'ensemble de ses impacts et d'exprimer les recommandations pertinentes au succès de cette réforme.

Ainsi, l'OIIQ compte participer activement aux prochaines étapes législatives du cheminement du projet de loi.

« La création de l'agence Santé Québec représente un changement majeur pour le système de santé et de services sociaux, et l'OIIQ appuie pleinement l'ambition du gouvernement d'améliorer l'efficacité du réseau et l'accès à la première ligne de soins. L'OIIQ est également convaincu que, pour y arriver, la concertation du réseau de la santé et des quelque 73 000 infirmières et infirmiers qui y oeuvrent est essentielle. »

- Luc Mathieu, président de l'OIIQ

