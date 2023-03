Le rapport 2023 de NetApp sur la complexité du cloud souligne les exigences évolutives d'un environnement multicloud





NetApp® (NASDAQ: NTAP), un éditeur mondial de logiciels centré sur les données et basé sur le cloud, a publié aujourd'hui son 2023 Cloud Complexity Report(en anglais), une enquête mondiale étudiant comment les décideurs technologiques gèrent les exigences liées au cloud découlant de la transformation numérique, de l'utilisation de l'IA et de la complexité des environnements multicloud. Le rapport indique que 98% des responsables informatiques ont été, dans une certaine mesure, affectés par l'augmentation de la complexité du cloud, celle-ci pouvant se solder par de mauvaises performances informatiques, une perte de revenus et des obstacles à la croissance de l'entreprise.

« Notre enquête mondiale met en évidence les changements de paradigme opérés par les décideurs technologiques en matière de vision et de gestion de leurs initiatives cloud, déclare Ronen Schwartz, vice-président senior et directeur général, Cloud Storage, NetApp. À l'heure où l'adoption du cloud s'accélère, où les entreprises innovent plus rapidement pour être compétitives, les responsables technologiques sont confrontés à une pression croissante : ils doivent jongler avec plusieurs priorités à la fois, ce qui les oblige à repenser leur manière de veiller à l'efficacité et à la sécurité dans ce nouvel environnement. »

« Les données fournies par notre enquête mondiale démontrent l'extrême complexité des environnements informatiques modernes et la pression que subissent les responsables technologiques s'agissant de tirer des résultats mesurables des investissements dans le cloud, souligne Gabie Boko, directrice du marketing, NetApp. Chez NetApp, nous avons simplifié cette complexité grâce à notre approche qui permet aux responsables technologiques d'accélérer l'innovation, de réduire les coûts et d'améliorer la cohérence, la flexibilité et l'agilité dans les environnements sur site et cloud. »

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

La complexité du cloud a atteint un point de basculement

Pour les entreprises du monde entier, la complexité des données a atteint un point critique et toute la pression que représente la maîtrise de son impact pèse sur les décideurs technologiques. Or les défis techniques et organisationnels peuvent freiner leurs stratégies cloud : 88% d'entre eux citent le travail dans des environnements cloud comme un obstacle, et 32% ont du mal à s'aligner sur une vision claire au niveau de la direction.

Contexte mondial : Faute de pouvoir gérer la complexité des données, les aspects suivants constituent la principale préoccupation dans les régions ci-dessous :

Cybersécurité : France, Espagne et Australie/Nouvelle-Zélande

Scepticisme des dirigeants : France, Espagne, Japon

Utilisation inefficace dans l'ensemble de l'entreprise : Australie/Nouvelle-Zélande

Manque de visibilité : Japon

La direction veut des résultats cloud immédiats

La durabilité est devenue un aspect inattendu de la question du cloud : près de huit responsables technologiques sur dix citent les résultats ESG comme essentiels pour leur stratégie cloud. Mais le retour sur investissement (ROI) les préoccupe également, 84% d'entre eux affirmant que leur stratégie cloud devrait déjà produire des résultats dans toute l'entreprise.

Contexte mondial :

Près de la moitié des responsables technologiques (49%) déclarent que lors des discussions sur la stratégie cloud, les problèmes de coût reviennent souvent ou constamment.

La réglementation et la conformité des données sont un autre aspect important du cloud : diverses réglementations locales favorisent leur stratégie multicloud, parfois ou très fréquemment.

Pour les décideurs techniques, l'IA pourrait être une solution

Plus d'un tiers (37%) des responsables technologiques déclarent que, l'année prochaine, la moitié, voire plus, de leurs déploiements cloud sera prise en charge par des applications pilotées par l'IA. Près de la moitié des responsables technologiques des petites entreprises ? celles qui comptent moins de 250 employés ? pensent franchir la barre des 50% l'an prochain et 63% d'ici 2030, tandis que les grandes entreprises sont à la traîne.

Contexte mondial :

Les États-Unis sont en tête des régions EMEA et Asie-Pacifique en termes de prévisions de déploiement d'applications cloud basées sur l'IA au cours de l'année prochaine, la France et le Japon représentant des cas particuliers dans leurs régions.

Dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, le développement de l'IA est la priorité absolue, mais vient en deuxième position aux États-Unis, après le respect de la conformité réglementaire.

« L'enquête mondiale de NetApp révèle qu'il existe un fossé entre les dirigeants non informaticiens et les décideurs technologiques, notamment ceux chargés des opérations sur le cloud qui sont les plus impliqués dans les problèmes de coût et de complexité, tandis que les non-informaticiens n'ont pas encore une pleine compréhension de la question. Le processus de transition vers le cloud place les dirigeants devant des défis et laissent aux fournisseurs une certaine latitude pour résoudre ces problèmes immédiats ou encore à venir, explique Randy Kerns, stratège et analyste principal, Evaluator Group. Lorsque les clients expriment des préoccupations quant à la mise en oeuvre du cloud, les fournisseurs ont la possibilité de créer et de proposer des solutions pour simplifier le processus. »

Les entreprises migrant de plus en plus vers des environnements multicloud, NetApp vise à réduire les goulots d'étranglement en offrant aux responsables informatiques une interface utilisateur rationalisée pour gérer efficacement leurs systèmes. NetApp propose une approche cloud évoluée à l'avant-garde de la gestion et du stockage dans le cloud de nouvelle génération et offre aux équipes les outils nécessaires pour se tenir au courant des principales tendances décrites dans son Rapport 2023 (par ex. en matière d'optimisation des coûts, d'évaluation des risques et d'exploitation durable).

Pour plus d'informations et accéder à la version intégrale du rapport et à l'infographie, visiter le site (en anglais) 2023 Cloud Complexity Report.

Méthode de l'enquête

NetApp s'est associé à Wakefield Research pour mener une étude quantitative en novembre 2022 auprès de 1 300 décideurs technologiques et responsables des données dans des entreprises de 9 marchés : États-Unis, EMEA (France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni) et Asie-Pacifique (Inde, Japon, Singapour et Australie/Nouvelle-Zélande). À la date d'achèvement de l'enquête, tous les participants occupaient des postes de « niveau directeur et de rang supérieur » et travaillaient dans les services informatiques, d'infrastructure informatique, d'infrastructure cloud et d'ingénierie des données.

