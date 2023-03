L'expansion à l'échelle internationale de Centurion Invest s'accélère par un engagement de 25 millions de dollars de Gem Digital





PARIS, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Centurion Invest obtient un investissement de 25 millions de dollars de GEM Digital Limited pour renforcer sa position dans l'industrie des solutions financières et de paiement. L'investissement sera réalisé grâce au jeton $CIX, alimentant l'écosystème CIEx pour permettre à Centurion Invest de proposer des solutions financières et de paiement à l'échelle mondiale. Le jeton $CIX offre une variété d'avantages tels que des paiements, des services financiers, des récompenses de fidélité et des "cashback".

Centurion Invest accélère son expansion à l'échelle international grâce à un tour de financement. Les fonds seront utilisés pour améliorer les produits et services de l'entreprise, investir dans l'écosystème Web3 et la crypto-monnaie, et recruter des experts en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. L'acquisition de nouveaux instruments d'investissement, tels que le Forex et les actions, est également en cours pour améliorer l'expérience utilisateur et faciliter la transition vers les solutions financières numériques et l'inclusion financière. Cette stratégie permettra à Centurion Invest de renforcer sa position de pionnier dans l'industrie des solutions financières et de paiement.

À propos de Centurion Invest:

Centurion Invest, basé en Estonie, se consacre à l'adoption de la cryptomonnaie et de la blockchain. Avec une gamme de produits comprenant CI Exchange, CIX Crypto VISA Card, CI360, CI Academy, CI Launchpad, CI Earn, CI NFT, CI Pay, et bientôt CI Forex, CI Stocks et CI eBanking, Centurion est un fournisseur de solutions multi-actifs pour les détaillants dans l'espace de la blockchain. La société s'est positionnée comme une plateforme de pointe basée sur le cloud pour fournir des services spécialisés tels que l'émission de cartes, les paiements transfrontaliers, les versements et les passerelles de commerce électronique, grâce à CI PAY et CI 360.

https://www.centurioninvest.com/en/

GEM Digital Limited : Investissement dans les actifs numériques

GEM Digital Limited est une entreprise d'investissement dans les actifs numériques basée aux Bahamas. Elle identifie activement, structure et investit dans les jetons d'utilité répertoriés sur plus de 30 CEX et DEX dans le monde entier.

Global Emerging Markets (GEM) est un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars avec des bureaux à Paris, New York et aux Bahamas. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement axés sur les marchés émergents et a mené plus de 530 transactions dans 72 pays.

https://www.gemny.com/

Connectez-vous avec CI: https://linktr.ee/centurion_invest

[email protected]

+442038684807

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1926289/3962137/Centurion_Invest.jpg

