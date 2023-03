Nouveau règlement visant à interdire le nourrissage du cerf de Virginie en dehors des périodes de chasse





QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce l'édiction d'un nouveau règlement visant à interdire le nourrissage du cerf de Virginie partout au Québec, à l'exception de l'île d'Anticosti, en dehors des périodes de chasse, soit du 1er décembre au 31 août de chaque année.

Depuis plusieurs années, le nourrissage artificiel du cerf de Virginie, surtout en période hivernale, engendre plusieurs problématiques bien documentées pour l'espèce, comme des problèmes de santé et de mortalité liée à une nourriture inappropriée. De plus, le nourrissage peut favoriser la rétention des cerfs dans des milieux moins favorables à leur survie et générer des problèmes de cohabitation en milieu urbain, par exemple, des problèmes de sécurité routière et des dommages causés à la propriété. Les sites de nourrissage peuvent aussi augmenter le risque de transmission de maladies et de parasites entre les animaux.

Pour plus de renseignements sur les problèmes liés au nourrissage artificiel des cerfs de Virginie en hiver, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter la page thématique sur le sujet.

Pour répondre à ces problèmes de nourrissage, le Ministère a édicté le nouveau Règlement sur les cas et conditions pour attirer ou nourrir un animal ou une catégorie d'animaux. Notons que certaines municipalités québécoises interdisent déjà cette pratique sur leur territoire. Celle-ci l'est aussi dans plusieurs provinces canadiennes et États américains. D'autres communications sont à venir dans les prochains mois pour informer le public de cette nouvelle réglementation.

Le Ministère invite les citoyennes et les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, visiter le site Web du Ministère ou s'adresser au bureau de la protection de la faune le plus près.

