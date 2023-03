Evaxion annonce son recentrage et une accélération de sa dernière découverte basée sur l'IA au service des patients





La nouvelle découverte basée sur l'IA réduit les risques associés au portefeuille de candidats médicaments grâce à une validation plus rapide et est susceptible de déboucher sur la phase clinique I/IIa au cours du quatrième trimestre (T4) 2023.

L'essai clinique de phase IIb présente une taille d'échantillon réduite et devrait générer des données provisoires à temps (T4 2023)

Quant au recentrage, il prolonge considérablement le financement des activités



COPENHAGUE, Danemark, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans la découverte et le développement d'immunothérapies alimentées par l'intelligence artificielle (IA), annonce aujourd'hui son recentrage sur ses principales capacités d'IA devant favoriser un développement rapide et sans risque de son portefeuille de candidats médicaments.

Evaxion a récemment annoncé avoir exploité sa technologie d'IA exclusive dans la découverte d'une nouvelle possibilité de traitement qui pourrait élargir l'usage de l'immunothérapie contre les cancers. Grâce aux nouvelles cibles de cellules cancéreuses, encore appelées RVE (rétrovirus endogènes), il serait désormais possible de traiter les patients atteints de cancer jusqu'alors considérés comme insensibles à l'immunothérapie.

Cette découverte ouvre un vaste champ de possibilités. En particulier, elle pourrait accroître la probabilité d'obtenir un résultat clinique positif, ouvrant ainsi la voie à des essais cliniques plus petits et plus rapides. Le prochain programme clinique d'Evaxion, EVX-03, ciblera ces RVE personnalisés et devrait entrer dans sa phase de développement clinique au quatrième trimestre 2023, sous réserve d'un financement complémentaire.

Le PDG d'Evaxion, Per Norlén, a déclaré : « Depuis six mois que je suis à Evaxion, je continue d'être enthousiasmé par le riche potentiel de notre technologie d'IA exclusive qui est, selon moi, l'une des meilleures au monde. Il va de soi que la prochaine étape consiste à optimiser la valeur de nos capacités uniques en matière d'IA en mettant l'accent sur l'identification et la validation des cibles ainsi que sur les possibilités d'octroi de licences à un stade précoce. Notre objectif est de constituer un portefeuille d'actifs multiples offrant une efficacité supérieure et diverses possibilités de partenariat. Il s'agit d'un domaine qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des grandes sociétés pharmaceutiques. »

Le nouveau recentrage présente les avantages immédiats suivants :

La mise sur le marché des RVE personnalisés est accélérée grâce à EVX-03, qui exploite la nouvelle technologie de vaccins à ADN d'Evaxion.

Le portefeuille de produits en phase précoce peut être élargi grâce à plusieurs partenariats.

Le financement des activités est considérablement prolongé grâce au nouveau recentrage, à l'optimisation des essais cliniques et à la réduction du personnel.



Le PDG d'Evaxion, Per Norlén, précise que :

« En optimisant la stratégie autour d'EVX 01, nous pouvons générer les données provisoires de phase IIb au quatrième trimestre 2023, comme prévu, tout en déployant d'importantes ressources cliniques pour l'EVX-03, lequel nous permettrait d'être les premiers au monde à proposer une immunothérapie RVE personnalisée aux patients atteints de cancer. En outre, l'accent mis sur notre coeur de métier nous permettra de prolonger le financement de nos activités vers la fin de l'année. »

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière qui développe des immunothérapies alimentées par l'IA. Les technologies d'IA exclusives et évolutives d'Evaxion permettent de décoder le système immunitaire humain, afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm, au Danemark, la société compte 50 employés et est cotée à la Bourse Nasdaq de New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.evaxion-biotech.com .

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Per Norlén, PDG

[email protected]

ou :

Katrine Hertz Mortensen

Vice-présidente, Responsable des communications et relations publiques

[email protected]

+45 3010 0203

Déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait » et d'autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d'essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie ; et d'autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres dépôts auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, qui sont disponibles à l'adresse www.sec.gov. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

