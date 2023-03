Le Prix Zayed pour le développement durable lance une nouvelle catégorie pour encourager les solutions en faveur du climat et la protection de l'environnement





Le Prix Zayed pour le développement durable, le premier prix mondial des Émirats arabes unis récompensant des initiatives en matière de développement durable, lance une catégorie spéciale intitulée "Action pour le Climat". Cette nouvelle catégorie vise à distinguer et à promouvoir des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique et préserver les ressources naturelles de la planète.

Le lancement de la catégorie « Action pour le Climat » coïncide avec l'Année du développement durable des Émirats arabes unis, une initiative nationale visant à accélérer le développement durable dans l'ensemble du pays, conformément à la stratégie nationale des Émirats arabes unis. Cette annonce précède également la 28e conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), qui se tiendra aux Émirats arabes unis cette année.

Le Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, directeur général du prix Zayed pour la durabilité et président désigné de la COP28, a déclaré : " Alors que les Émirats arabes unis célèbrent l'Année du développement durable et se préparent à accueillir la COP28, il est plus important que jamais de reconnaître et de soutenir les solutions innovantes qui protègent la planète et les populations contre les effets du changement climatique. Les Émirats arabes unis se sont engagés à organiser une "COP de l'action" - une COP axée sur les solutions qui favorise un développement durable inclusif et accélère l'adoption de politiques qui produiront des résultats dans les domaines de l'atténuation, de l'adaptation, du financement du climat et des pertes et dommages. La nouvelle catégorie Action climatique du Prix Zayed du développement durable renforce cet engagement en soutenant le déploiement de solutions dont le monde a besoin aujourd'hui pour faire vivre l'Accord de Paris et limiter le réchauffement à moins de 1,5 degré Celsius."

Le Sultan Ahmed Al Jaber a ajouté : " Alors que nous vivons une décennie cruciale placée sous le signe de l'action, la catégorie "Action pour le climat" constitue un enrichissement significatif au mandat du prix, et nous sommes impatients de recevoir des candidatures du monde entier. Nous sommes fiers d'encourager et de récompenser les solutions innovantes nécessaires pour transformer les engagements en faveur du climat en actions concrètes et pour réaliser des progrès tangibles, inclusifs et durables pour notre planète et nos communautés".

Le Prix Zayed pour le développement durable a été créé en 2008 en hommage à l'héritage humanitaire et de développement durable de Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le père fondateur des Émirats arabes unis. Le prix récompense les organisations et les lycées ayant fait preuve d'impact, d'innovation et d'inspiration dans les catégories de la santé, de l'alimentation, de l'énergie, de l'eau, des lycées mondiaux et maintenant de l'action climatique. La nouvelle catégorie "Action pour le Climat" élargira davantage la portée et l'impact du prix en récompensant les solutions qui protègent et améliorent l'environnement naturel, tout en relevant le défi urgent du changement climatique. Cela inclut les organisations qui favorisent l'adaptation au climat, renforcent la résilience et déploient des solutions en faveur de l'environnement. Les petites et moyennes entreprises (PME) et les organisations à but non lucratif (OBNL) peuvent postuler dans la catégorie "Action pour le climat"

Le Prix Zayed pour le développement durable est devenu une plateforme mondiale pour la promotion du développement durable, avec des lauréats et des finalistes venant des quatre coins de la planète. Aujourd'hui, le prix célèbre 15 ans d'impact à l'échelle mondiale, avec plus de 378 millions de personnes dans le monde qui bénéficient des solutions proposées par les 106 lauréats.

Le Prix récompense à hauteur de 600 000 USD chaque lauréat dans les catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Action pour le climat. La catégorie "Lycées du monde" est divisée en six régions du monde, et chaque école peut prétendre à un montant maximal de 100 000 dollars pour lancer ou développer son projet.

Le lancement de la catégorie « Action pour le Climat » promet d'attirer un large panel de candidatures du monde entier. Le Prix Zayed pour le développement durable invite les organisations à but non lucratif et les petites et moyennes entreprises à soumettre leurs candidatures dès maintenant et jusqu'au 23 mai 2023. Les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix à Abu Dhabi.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 08:20 et diffusé par :