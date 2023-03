Sergio Tomás Massa, ministre argentin de l'Économie, ainsi que Marc Andreessen et Ben Horowitz, importants investisseurs de la Silicon Valley, prendront la parole lors du sommet PRIORITY, organisé par le FII Institute





MIAMI, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le FII Institute a annoncé deux nouvelles sessions déterminantes auxquelles participeront des conférenciers de renommée mondiale lors de son sommet mondial PRIORITY, qui se tiendra à Miami les 30 et 31 mars 2023.

Le 30 mars, Son Excellence Sergio Tomás Massa, ministre de l'Économie de la République argentine, expliquera la position de l'Argentine en faveur d'une réforme mondiale dans son discours intitulé "The Battle for Financial Stability in an Unstable World" (la lutte pour la stabilité financière dans un monde instable). L'Argentine défend également l'idée d'une monnaie commune latino-américaine comme alternative à la dépendance au dollar américain.

Le 31 mars, le sommet accueillera un événement rare : Marc Andreessen et Ben Horowitz, les deux cofondateurs d'Andreessen Horowitz, l'une des sociétés de capital-risque les plus influentes de la Silicon Valley, monteront ensemble sur scène. En tant que deux des investisseurs les plus avant-gardistes au monde (ils ont notamment misé sur Instagram, Oculus VR Medium, Databricks et Skype), MM. Andreessen et Horowitz partageront leurs points de vue sur les bouleversements qui se produisent dans la société et sur les investissements qui nous aideront à saisir les occasions les plus prometteuses du nouvel ordre mondial.

La séance sera animée par Adam Neumann, qui a inventé WeWork et a changé à lui seul la façon dont les individus travaillent.

