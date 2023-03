WorldRemit s'associe à des associations caritatives pour offrir 30000 repas pendant le Ramadan





Pour chaque transfert d'argent envoyé vers le Maroc ou le Pakistan , WorldRemit offrira un iftar à une personne dans le besoin.

Annonce de deux nouveaux partenariats avec des associations caritatives locales

Cette initiative a pour objectif d'aider les personnes envoyant de l'argent à l'étranger à accomplir des actes de générosité pendant le mois sacré de Ramadan.

LONDRES, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Pendant le mois de Ramadan (du 22 mars au 21 avril), WorldRemit offrira un repas de l'iftar à une personne dans le besoin pour chaque transfert d'argent vers Maroc ou le Pakistan. La société internationale de paiements s'est associée à deux associations caritatives locales distinctes, JOOD au Maroc et la Fondation Edhi au Pakistan, afin de fournir ces repas dans des pays touchés par une inflation galopante.

Chaque année, WorldRemit aide les Musulmans du monde entier à envoyer de l'argent à leurs proches vivant à l'étranger pour les aider à se préparer aux célébrations du Ramadan et de l'Aïd, et pour soutenir ceux dans le besoin. Cette année, WorldRemit s'est associé aux deux associations caritatives pour permettre à ses clients d'augmenter l'impact de leurs transferts d'argent.

L'association JOOD et la Fondation Edhi soutiendront chacune WorldRemit, respectivement au Maroc et au Pakistan, dans leurs efforts pour démultiplier l'impact de chaque transfert d'argent pendant les célébrations. En envoyant un transfert d'argent à leur famille et amis vivant à l'étranger avant l'Aïd-al-Fitr, fin de la période de Ramadan, les clients de WorldRemit pourront avoir un impact direct sur la distribution d'Iftars à des personnes dans le besoin. WorldRemit s'engage à faire don de 10000 repas au Maroc et 20000 au Pakistan afin que davantage de personnes puissent vivre pleinement le Ramadan.

Pour les Musulmans du monde entier, le Ramadan est considéré comme une période de croissance personnelle et spirituelle, de renforcement des liens avec la communauté musulmane, et de pratique de la gratitude et de l'humilité. Les dons et les bonnes actions en faveur des moins fortunés constituent des éléments essentiels du Ramadan. Dans le contexte actuel d'inflation et de difficultés économiques croissantes, il est d'autant plus important de se soucier des personnes dans le besoin à travers le monde. Dans le dernier Indice du coût de la vie de WorldRemit, la majorité des personnes envoyant de l'argent à l'étranger (82%) reconnaissaient que le coût de la vie des bénéficiaires de leurs envois d'argent avait également augmenté depuis le début de l'année 2022.

Maroc

Au cours du mois de Ramadan, WorldRemit fera don d'un Iftar d'une valeur de 10 Dirhams marocains (MAD) à une personne sans-abri pour chaque transfert d'argent vers le Maroc depuis n'importe quel pays d'envoi disponible, jusqu'à une valeur équivalente à 10000 repas, soit 100,000 Dirhams. Cette année marque l'inauguration du partenariat entre WorldRemit et JOOD.

Pakistan

2023 marque la troisième année de partenariat entre WorldRemit et la fondation Edhi. Durant le Ramadan, la société de paiement fera don d'un Iftar d'une valeur de 100 Roupies pakistanaises (PKR) aux personnes dans le besoin pour chaque transfert d'argent vers le Pakistan depuis n'importe quel pays d'envoi disponible, jusqu'à une valeur équivalente à 20000 repas, soit 2,000,000 PKR.

Imane Charioui, Directrice pour l'Afrique Francophone et le Moyen Orient, WorldRemit dit: 'Le Ramadan est un mois exceptionnel pour les Marocains à travers le monde, c'est un mois qui symbolise au-delà de la spiritualité, le partage, la solidarité, des moments de joie autour d'une table de Ftour préparée avec le plus grand amour. Nous avons alors pensé cette année à ceux qui n'ont pas la chance d'être entourés par les leurs pour en faire les nôtres, en leur offrant un Ftour. Action que nous avons entretenue ensemble avec notre partenaire de choix: l'association JOOD, et nos clients à travers le monde grâce à leurs envois en soutien à leurs proches.

En ce mois sacré nous tenons à créer un impact positif et différent autour de nous, pas uniquement pour ceux qui bénéficient directement de notre service mais pour toute une communauté qui nous fait confiance, l'inclusion en toutes ses formes étant l'une de nos principales valeurs à WorldRemit.

Hind Laidi, présidente fondatrice de l'association JOOD, s'est également exprimée : «Les célébrations de Ramadan au Maroc seront encore plus belles cette année grâce à notre partenariat avec WorldRemit lors de cette campagne, d'autant plus que l'inflation continue de frapper les communautés les plus pauvres, au Maroc et au-delà. »

M. Muhammad Farooq, chef comptable de la Fondation Edhi, a commenté: «La hausse de l'inflation au Pakistan continue d'avoir des répercussions sur sa population. C'est une grande chance de pouvoir s'associer à nouveau à WorldRemit et d'aider à secourir les personnes dans le besoin au sein de la communauté musulmane internationale.

Les efforts antérieurs de WorldRemit ont eu un impact incommensurable ici, au Pakistan. Il est important de pouvoir continuer d'offrir un repas à ces communautés au cours de la période de Ramadan. Nous sommes impatients de voir l'impact que cela aura concrètement, aujourd'hui et demain.

A propos de WorldRemit

Nous sommes une société de transferts d'argent internationaux de premier plan. Avec Sendwave, nous formons Zepz, un groupe qui rassemble deux marques de paiement internationaux.

Nous avons bouleversé une industrie auparavant dominée par des acteurs traditionnels en mettant en ligne les transferts d'argent internationaux, ce qui les rend plus sûrs, plus rapides et moins coûteux. Nous permettons actuellement d'envoyer de l'argent depuis 50 pays vers des destinataires dans 130 pays. Nous opérons dans plus de 5000 couloirs de transfert d'argent et employons plus de 1200 personnes dans le monde.

Avec WorldRemit, l'envoi d'argent se fait 100% en ligne, ce qui rend les transferts plus faciles et plus sûrs. Pour les bénéficiaires des transferts d'argent, la société propose une large gamme d'options, notamment le dépôt bancaire, la collecte d'espèces, la recharge mobile et l'argent mobile.

WorldRemit est soutenu par Accel, TCV et Leapfrog. Son siège social est à Londres, au Royaume-Uni, avec des bureaux régionaux en Belgique, en Pologne, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, à Hong-Kong, à Singapour, en Malaisie, aux Philippines, en Afrique du Sud, au Somaliland, en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, Tanzanie, et au Zimbabwe.

A propos de l'Association JOOD

L'association JOOD est née en septembre 2015 d'une impulsion sincère de Mme Hind Laidi. Avec l'aide de bénévoles animés du même esprit, notre activité principale consiste à organiser des raids nocturnes pour identifier les sans-abri afin de leur offrir des repas chauds faits maison, des vêtements, des couvertures et des médicaments.

Depuis sa création et à travers ses six branches, JOOD a fait preuve d'une efficacité et d'un engagement remarquables dans la lutte contre le phénomène des sans-abri au Maroc. L'association a affirmé, au fil des ans, sa détermination à atteindre ses objectifs par des actions innovantes en faveur des sans-abri. En effet, en l'espace de cinq ans, JOOD a réussi à soulager la faim en distribuant plus de 441 000 repas chauds et complets aux sans-abri et fourni une réintégration sociale et économique à 512 sans-abris à travers le Maroc.

A propos de la Fondation Edhi

La Fondation Edhi est la meilleure fondation au Pakistan et l'un des meilleurs prestataires de services sociaux à travers le monde. Elle fonctionne sur une base non commerciale, apolitique et non communale, servant 24 heures sur 24 sans discrimination de couleur, de classe ou de croyance. Elle jouit de références exclusives, avec des prix décernés à M. Abdul Sattar Edhi et à Mme Bilquis Edhi par des organisations gouvernementales et non gouvernementales au niveau national et international pour les services exemplaires qu'ils ont rendus à l'humanité dans différents domaines.

