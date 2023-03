MERZ AESTHETICS SOULIGNE LES TENDANCES ÉMERGENTES DU MONDE DE L'ESTHÉTIQUE RÉGÉNÉRATIVE ET PRÉSENTE SON PORTEFEUILLE INNOVANT DANS LE CADRE DE L'AMWC 2023 (AESTHETIC AND ANTI-AGING MEDICINE WORLD CONGRESS)





Merz Aesthetics, un leader mondial du secteur de la médecine esthétique, présentera un total de 15 posters à l'Aesthetic And Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC) de 2023, mettant ainsi en avant son portefeuille de produits de médecine esthétique ainsi que les nouvelles tendances de la médecine esthétique. L'AMWC est l'une des plus importantes conférences scientifiques mondiales consacrées à la médecine anti-âge et esthétique. Cette année, le congrès aura lieu du 30 mars au 1er avril 2023 sous forme d'événement hybride, qui permettra aux participants de prendre part en personne à Monaco ou en ligne.

« Merz Aesthetics se réjouit de souligner ses avancées scientifiques et son statut de leader dans le domaine de la médecine esthétique lors de l'AMWC cette année, avec des perspectives issues du secteur de la médecine esthétique régénérative », déclare Terri Phillips, M.D., Chief Medical Affairs Officer, Merz Aesthetics. « Nous sommes très fiers de la qualité et de l'innovation de notre portefeuille de produits, et nous nous réjouissons de présenter des preuves supplémentaires qui renforcent encore les profils d'innocuité établis dans l'ensemble de notre portefeuille. »

« Le congrès de cette année nous permettra de rencontrer les principaux experts mondiaux du domaine de la médecine esthétique et de la science anti-âge pour stimuler l'innovation dans le secteur de la médecine esthétique », explique Frank Brandt-Pollmann, President, EMEA, Merz Aesthetics. « Nous sommes fiers de partager nos avancées scientifiques afin de continuer de nous adapter aux besoins en évolution constante de nos clients. »

Merz Aesthetics, accompagnée par des experts distingués en médecine esthétique, sponsorisera et prendra part à différentes séances pendant l'AMWC et présentera de nouvelles données et perspectives tout au long du congrès. Celles-ci comprendront deux événements sponsorisés par Merz Aesthetics pendant le symposium. L'un d'entre eux, intitulé The Power of Skin Rejuvenation and Regenerative Aesthetics, (La puissance de la régénération cutanée et de la médecine esthétique régénérative), est consacré au sujet de la biostimulation du collagène et la de médecine esthétique régénérative et inclura la nouvelle publication suivante :

Evolving Field of Regenerative Aesthetics (Le secteur changeant de la médecine esthétique régénérative) ? Auteur-présentateur : Dr. Kate Goldie, jeudi 30 mars 2023, 17 h 45 CEST

Merz Aesthetics présentera en outre 15 posters électroniques, qui pourront être consultés sur place tout au long du congrès et seront affichés sur la plateforme virtuelle de posters électroniques avec des résumés détaillés. Vous trouverez ci-après les posters électroniques sélectionnés.

Botulinum Neurotoxin, Microfocused Ultrasound with Visualization, and Hyaluronic Acid Combination Treatment for Preorbital Rejuvenation ( Neurotoxine botulique, ultrasons microfocalisés avec visualisation et traitement combiné à l'acide hyaluronique pour le rajeunissement préorbitaire ) ? Auteur-présentateur : Dr. Welf Prager

( ) ? Auteur-présentateur : Dr. Welf Prager Assessment of the Interference of Hyperdiluted Calcium Hydroxylapatite for Neck Rejuvenation in the Ultrasonographic Evaluation of Thyroid ( Évaluation de l'interférence de l'hydroxyapatite de calcium pour le rajeunissement du cou dans l'évaluation échographique de la thyroïde ) ? Auteur-présentateur : Dr. Gladstone Faria

( ) ? Auteur-présentateur : Dr. Gladstone Faria Microfocused Ultrasound with Visualization for Skin Quality Improvement: Treatment Protocol and Practical Insights ( Ultrasons microfocalisés avec visualisation de l'amélioration de la qualité de la peau : protocole de traitement et aspects pratiques ) ? Auteur-présentateur : Dr. Je Young Park

( ) ? Auteur-présentateur : Dr. Je Young Park Safety and Efficacy of Superficial Micro-focused Ultrasound with Visualization for Melasma in Asians ( Sécurité et efficacité les ultrasons microfocalisés avec visualisation pour le mélasma chez les Asiatiques ) ? Auteur-présentateur : Dr. Joyce Lim

( ) ? Auteur-présentateur : Dr. Joyce Lim Hi 5 Protocol for the Use of Ultrasound with Visualization (Protocole Hi 5 pour l'utilisation d'ultrasons avec visualisation) ? Auteur-présentateur : Dr. Niamh Corduff

À propos de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics est une entreprise de médecine esthétique qui donne depuis des années les moyens aux professionnels de la santé, aux patients et aux employés de vivre chaque jour avec confiance. Nous aspirons à aider les personnes du monde entier à mieux vivre, à se sentir mieux et à valoriser leur image, selon leurs propres termes. Notre gamme de produits cliniquement éprouvée comprend des produits injectables, des dispositifs et des traitements de soins cutanés conçus pour répondre à tous les besoins de nos patients, dans le respect des normes de sécurité et d'efficacité les plus élevées. Entre les mains familiales depuis plus de 110 ans, Merz Aesthetics est connue pour former des connexions uniques avec ses clients, qui sont considérés comme des membres de la famille. Le siège de Merz Aesthetics se situe à Raleigh, N.C. aux États-Unis, et des succursales commerciales sont implantées dans 52 pays à travers le monde. L'entreprise fait également partie du Groupe Merz, fondé en 1908 et basé à Francfort en Allemagne. Apprenez-en plus sur merzaesthetics.com

Copyright © 2023 Merz Aesthetics GmbH. Tous droits réservés. MERZ, MERZ AESTHETICS et le logo MERZ sont des marques déposées de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 03:05 et diffusé par :