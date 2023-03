Elbit Systems célèbre 20 ans d'exploitation de la flotte d'avions d'entraînement primaire de l'armée de l'air israélienne avec un taux de disponibilité de 95 %





HAIFA, Israël, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Elbit Systems Ltd célèbre les 20 ans d'exploitation de la flotte de seize avions GROP G-120-AI de la Force aérienne israélienne (FAI), établie par Elbit Systems en 2002 dans le cadre d'un programme d'initiative de financement privé (IFP) pluriannuel en vertu duquel la compagnie achète, exploite et entretient la flotte fournissant à l'IAF des heures de vol d'entraînement. Depuis le début des opérations, le niveau élevé de satisfaction de la clientèle a valu à Elbit Systems des contrats de suivi pour continuer à fournir ce service à l'IAF pendant deux périodes consécutives de 10 ans.

Au cours des 20 années d'exploitation, la flotte de GROB G-120-AI a effectué 140 000 sorties d'entraînement et 85 000 heures de vol, tout en maintenant un taux de disponibilité de 94,7 %.

L'expertise d'Elbit Systems en matière de livraison, d'exploitation et d'entretien des flottes d'aéronefs s'est traduite par une expansion continue de l'activité de la société dans ce domaine.

Le ministère israélien de la Défense a passé un contrat avec Elbit Systems pour la gestion de deux flottes d'entraînement supplémentaires pour la FAI : la flotte d'entraînement primaire sur des T-6 Texan et la flotte d'entraînement avancé sur des M-346 à réaction. Le ministère israélien de la Sécurité publique a également passé un contrat avec la société pour la livraison, l'exploitation et l'entretien de la flotte aérienne de lutte contre les incendies Air Tractor d'Israël. En 2016, Affinity, une joint-venture d'Elbit Systems, a été chargée d'acquérir, d'exploiter et d'entretenir les flottes de Phenom 100, Beechcraft T-6 et GROB G-120TP du Système militaire d'entraînement en vol du Royaume-Uni (UK MFTS) pour le compte de la Royal Air Force. En 2020, la société a obtenu un contrat d'environ 1,7 milliard de dollars du ministère grec de la Défense nationale, dans le cadre d'un contrat G2G, pour la création et l'exploitation du Centre de formation au pilotage international grec avec des flottes de T-6 et de M-346. Cela porte à plus de 170 le nombre total d'avions exploités par Elbit Systems.

En novembre 2022, lors de la dernière édition du salon NIDV Exhibition Defense & Security (NEDS), Elbit Systems et Fokker Services Group ont signé un accord pour fournir des capacités avancées et éprouvées d'entraînement au vol militaire. Dans le cadre de cette coopération, Fokker Services Group apportera son expertise et ses capacités considérables en matière de MRO au portefeuille complet de solutions avancées d'entraînement au vol d'Elbit Systems, qui peuvent être optimisées pour répondre aux exigences nationales.

« Nous sommes fiers des excellents indicateurs de performance que nous avons pu atteindre », a déclaré Adi Raviv, vice-président d'Elbit Systems pour les académies de vol et les services. Il explique que « fournir un tel niveau de service, en mettant l'accent sur la sécurité et la disponibilité, nécessite des équipes techniques hautement professionnelles, une logistique bien organisée et une gestion rigoureuse. »

En novembre 2022, lors de la dernière édition du salon NIDV Exhibition Defense & Security (NEDS), Elbit Systems et Fokker Services Group ont signé un accord pour fournir des capacités avancées et éprouvées d'entraînement au vol militaire. Dans le cadre de cette coopération, Fokker Services Group apportera son expertise et ses capacités considérables en matière de MRO au portefeuille complet de solutions avancées d'entraînement au vol d'Elbit Systems, qui peuvent être optimisées pour répondre aux exigences nationales.

À propos d'Elbit Systems

Elbit Systems Ltd. est une société internationale de haute technologie engagée dans un large éventail de programmes de défense, de sécurité intérieure et de programmes commerciaux à travers le monde. La société, qui comprend Elbit Systems et ses filiales, opère dans les domaines de l'aérospatiale, des systèmes terrestres et navals, du commandement, du contrôle, des communications, des ordinateurs, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (« C4ISR »), des systèmes d'aéronefs sans pilote, d'électro-optique avancée, des systèmes spatiaux électro-optiques, des suites de GE, des systèmes de renseignement d'origine électromagnétique, des liaisons de données et des systèmes de communication, des radios, des systèmes cybernétiques et des munitions. La société met également l'accent sur la mise à niveau des plateformes existantes, le développement de nouvelles technologies pour la défense, la sécurité intérieure et les applications commerciales, et la fourniture d'une gamme de services de support, notamment des systèmes de formation et de simulation.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site : https://elbitsystems.com , suivez-nous sur Twitter ou visitez nos pages officielles Facebook , YouTube et LinkedIn .

Contact de l'entreprise :

Dalia Bodinger, vice-présidente, Communications et marque

Tél. : +972-547659998

[email protected]

Anna Ahronheim

Directrice des médias internationaux

Tél. : +972-54-999-5814

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2040882/Elbit_Systems.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2017806/Elbit_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 mars 2023 à 02:00 et diffusé par :