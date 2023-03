Monstarlab Holdings Inc. devient une société indépendante cotée en bourse, et fait son entrée à la bourse de Tokyo





Monstarlab Holdings Inc. (TYO : 5255), un leader mondial des services de conseil en transformation numérique spécialisé en solutions numériques de bout en bout pour les entreprises, a fêté aujourd'hui son entrée en bourse. Son PDG, Hiroki Inagawa, s'est joint au leadership senior, aux employés de l'entreprise et aux investisseurs pour donner le signal d'ouverture de la séance de la bourse de Tokyo. Cette annonce est le point de départ d'une croissance future et renforce la présence de Monstarlab aux États-Unis, au Canada et en Colombie.

Fondée en 2006, Monstarlab propose à une large clientèle internationale son approche spécialisée d'un design centré sur l'humain associé à une stratégie et à une optimisation numériques. La société a depuis longtemps démontré sa capacité à fournir des résultats aux leaders de très nombreuses industries, notamment celles des sciences de la vie, des services financiers, de la formation, de l'hospitalité virtuelle et du secteur public.

« Il s'agit d'un tournant excitant pour toute l'équipe de Monstarlab, et je suis très fier de me tenir aux côtés de nos employés, de nos équipes de leadership, de nos investisseurs et de nos actionnaires, qui ont travaillé sans relâche pour rendre cela possible », a déclaré Inagawa. « Nous nous trouvons à la fine pointe de la technologie et nous avons à coeur de recruter les meilleurs talents afin d'apporter les toutes dernières technologies, stratégies et pratiques du monde entier à nos clients. »

Monstarlab a déjà mené à bien plusieurs milliers de projets pour des entreprises à la renommée mondiale comme Alibaba Group, Fujitsu, AB InBev, Paramount, Shake Shack et The Met. La gamme de produits et de services proposés par l'entreprise va d'applications Android et iOS à des solutions d'automatisation de processus robotisé, au développement de jeux et à des services de streaming, en passant par des programmes de formation et de technologie RH, pour les penseurs et les décideurs du monde entier.

Pour en savoir plus sur Monstarlab, visitez le site https://monstar-lab.com/americas/.

À propos de Monstarlab

Monstarlab Holdings Inc. est une agence mondiale de développement de produits numériques créée en 2006 à Tokyo, au Japon. La société compte 33 centres d'excellence dans 20 pays et territoires, et emploie 1500 experts en stratégie, designers d'expérience et ingénieurs qui apportent des résultats efficaces et pertinents.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mars 2023 à 18:00 et diffusé par :