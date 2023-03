La Fondation Visa lutte contre l'insécurité alimentaire et la faim avec le regroupement Feed Ontario à l'aide de son programme Visa Foundation Gives





La Fondation Visa fera un don de 250 000 dollars américains et Visa Canada participera à un projet de bénévolat pour aider Feed Ontario à répondre à d'importants besoins organisationnels

TORONTO, le 28 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation Visa annonce le lancement de son programme Visa Foundation Gives au Canada en faisant un don de 250 000 dollars américains à Feed Ontario, le plus grand regroupement d'organismes d'aide à la lutte contre la faim de la province. Cet engagement de deux ans comprendra du bénévolat dans les banques alimentaires du programme Feed Ontario. La subvention servira à financer le programme FeedON de Feed Ontario, qui veille à ce que plus de 1 200 banques alimentaires et organismes de lutte contre la faim au sein du programme Feed Ontario soient approvisionnés en aliments frais et sains nécessaires pour soutenir leurs communautés.

L'insécurité alimentaire est un problème très répandu en Ontario. Selon Feed Ontario, plus de 587 000 personnes ont eu recours à une aide alimentaire d'urgence l'année dernière, et se sont rendues plus de 4,3 millions de fois dans leur banque alimentaire locale. Il s'agit d'une augmentation de 15 % et de 42 % respectivement, par rapport aux chiffres de 2019 avant la pandémie. C'est également la sixième année consécutive où le recours aux banques alimentaires est en hausse. Le nombre de nouveaux utilisateurs a augmenté de 64 % par rapport aux niveaux prépandémiques, avec un visiteur sur trois qui n'avait jamais eu recours à une banque alimentaire pour obtenir de l'aide auparavant.

Le don sera effectué dans le cadre de l'initiative de la Fondation Visa Gives et contribuera à fournir plus de 663 000 repas aux familles de la province.

Lancé en 2022, Visa Foundation Gives est un programme pluriannuel qui vise à répondre aux problèmes sociaux locaux dans les communautés où Visa Inc. a une présence importante. Le programme se déroule actuellement dans six villes du monde entier, à savoir : Toronto, Johannesburg, Londres, Miami, San Francisco et Singapour.

« Nous sommes fiers de lancer cette importante initiative au Canada et de concentrer notre soutien sur des questions qui comptent pour nos gens et les communautés où ils habitent et travaillent », a déclaré Graham Macmillan, président de la Fondation Visa. « Nous nous engageons à travailler avec des groupes sur le terrain qui font une différence significative, et ainsi qu'à fournir de l'aide pour que ces organisations locales indispensables puissent réussir. »

En plus de la subvention de la Fondation Visa Gives, les employés de Visa Canada participeront à un projet de consultation bénévole visant à aider Feed Ontario à répondre à des besoins organisationnels importants. Le projet durera huit semaines et se terminera par un rapport sur les retombées.

« Les banques alimentaires sont une bouée de sauvetage et permettent aux gens d'avoir les éléments de base dont ils ont besoin pour contribuer à la vie de leur communauté. La faim et l'insécurité alimentaire sont des questions qui interpellent nos équipes et pour lesquelles nous avons choisi de consacrer cette initiative », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale chez Visa Canada. « Les organismes de bienfaisance, comme Feed Ontario, ont également besoin d'une aide concrète pour le travail qui se fait dans les coulisses afin de laisser le moteur tourner. Grâce à cette initiative, nous pouvons réaliser notre objectif en aidant les autres. »

En 2021-2022, le regroupement Feed Ontario a distribué 8,1 millions de livres (3,67 millions de kg) de nourriture grâce à son programme FeedOn.

« Nous ne pourrons jamais assez remercier la Fondation Visa pour cet incroyable soutien », a déclaré Carolyn Stewart, directrice générale de Feed Ontario. » En cette période où plus de familles que jamais sont confrontées à la faim pour la première fois, le programme Visa Foundation Gives a un impact direct et positif sur les communautés de tous les coins de l'Ontario. »

Pour en savoir plus sur la Fondation Visa et le programme Visa Foundation Gives, visitez le site visafoundation.org.

Pour plus d'informations sur Feed Ontario, visitez le site https://feedontario.ca/.

À propos de la Fondation Visa

La Fondation Visa cherche à soutenir des économies inclusives où les personnes, les entreprises et les communautés peuvent prospérer. En accordant des subventions et en investissant, la Fondation Visa donne la priorité à la croissance de petites et de microentreprises inclusives et diversifiées. La Fondation soutient également les besoins de la communauté élargie et la réponse aux catastrophes en temps de crise. La Fondation Visa est enregistrée aux États-Unis en tant qu'entité 501(c)3. Pour plus d'informations, visitez le site visafoundation.org.

