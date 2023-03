Le département EEE de Fineqia reçoit l'approbation de son prospectus de base pour l'émission de billets négociés en bourse (ETN)





LONDRES, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a le plaisir d'annoncer que sa filiale, Fineqia AG, a reçu l'approbation de son prospectus de base par l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (FMA) pour offrir des billets négociés en bourse (ETN) garantis par des actifs numériques.

Fineqia AG est domiciliée au Liechtenstein, qui est membre de l'Espace économique européen (EEE). L'EEE comprend les pays de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Il permet à ces pays de faire partie du marché unique de l'UE. Le prospectus de base de Fineqia AG est conforme à la directive sur les prospectus de l'Union européenne (UE).

Le prospectus de base a été approuvé le 23 mars conformément au règlement sur les prospectus (UE) 2017/1129, en vue d'une offre dans les États membres de l'UE suivants : Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Pologne, Slovénie, Espagne et Slovaquie.

« L'approbation du prospectus de base par la FMA nous permettra de proposer de nouveaux produits d'investissement et de poursuivre notre objectif d'innovation dans le secteur des actifs numériques », a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. « Le processus d'approbation a été rigoureux et nous sommes heureux d'avoir satisfait aux critères de l'autorité de régulation pour l'approbation d'un prospectus de base. »

Le prospectus de base de Fineqia AG décrit les actifs numériques sous-jacents, y compris les tokens fongibles tels que Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Uniswap, Stellar et Tezos, ainsi que les tokens non fongibles (NFT).

Les produits négociés en bourse (ETP) constituent une catégorie globale qui peut inclure les fonds négociés en bourse (ETF) et les billets négociés en bourse (ETN), chacun d'entre eux nécessitant une approbation spécifique.

Le Liechtenstein a été choisi comme juridiction par d'autres émetteurs d'ETP, dont l'allemand DDA ETP AG (anciennement Iconic Holdings), DMAP PCC et SA1 Issuer Limited, basés à Guernesey, Bitcoin Capital AG et Pando Asset AG, basés en Suisse, et VanEck ETP AG, domicilié au Liechtenstein.

Les recherches de Fineqia ont révélé que les ETP ayant des crypto-actifs sous-jacents dans le monde entier ont connu une augmentation de 1 % des actifs sous gestion en février , atteignant 28 milliards de dollars, la valeur du marché des crypto-monnaies ayant augmenté de 1,5 % au cours du même mois.

Fineqia International Inc. a annoncé la création de sa filiale à 100 %, Fineqia AG, au Liechtenstein le 2 novembre 2022. La notification de l'approbation du prospectus de base peut être consultée sur le site Internet de la FMA à l'adresse https://www.fma-li.li/en/ .

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible des investissements dans des entreprises technologiques en phase de lancement et de croissance qui feront partie de la prochaine génération d'Internet. Elle fournit également une plateforme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises à la pointe de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT et de la fintech.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Certaines déclarations du présent communiqué peuvent contenir des informations prospectives (telles que définies par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) (« déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que Fineqia (la « Société ») croit, prévoit ou anticipe comme devant se produire dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations concernant les acquisitions et financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variations de ces mots ou d'une terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, sans s'y limiter, l'incapacité d'obtenir un financement suffisant, et d'autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la Société déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinentes. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Cette communication n'est pas une communication marketing au sens du règlement délégué (UE) 2017/565 et une publicité au sens du règlement (UE) 2017/1129. Cette communication n'est également ni (i) une offre d'achat ou de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat, ni (ii) une analyse financière, un conseil en investissement ou une recommandation.

