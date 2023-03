AHF : les États ne peuvent se soustraire aux enjeux de la santé publique mondiale





Tandis que les États continuent de négocier un nouvel accord sur les pandémies, l'AHF met en garde sur le fait que, si la participation à ce nouvel instrument mondial de santé publique était facultative, son efficacité à protéger le monde de pandémies telles que celle du COVID-19 s'en retrouverait diminuée.

"Se soustraire aux enjeux de la santé publique mondiale, ce n'est pas possible : c'est un bien mondial dont nous bénéficions tous. Si certains pays décident de ne pas participer à ce traité, celui-ci se verra affaibli et le monde restera exposé au risque d'une nouvelle pandémie mortelle", a déclaré Michael Weinstein, président de l'AHF. « Le traité devrait au contraire s'appliquer à tous les États, et ceux qui ne souhaitent pas y participer devraient se prononcer de manière explicite à cet effet. Cela inciterait fortement les pays, soumis à la pression de leurs pairs, à rester dans le traité ».

A propos de l'AIDS Healthcare Foundation (AHF)

