LRDG obtient une offre à commandes pour offrir des services de tutorat en ligne en langue seconde aux employés du gouvernement canadien

MONTRÉAL, 28 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Language Research Development Group (LRDG), plateforme canadienne numéro 1 pour l'apprentissage du français et de l'anglais, a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu l'une des toutes premières offres à commandes principale et nationale pour le tutorat et l'auto-apprentissage en ligne des langues officielles.



Le 1er décembre 2022, le ministère Services Publics et Approvisionnement Canada (SPAC -PSPC) a octroyé à LRDG une offre à commandes fédérale de trois ans, avec deux années supplémentaires optionnelles, pré-approuvant ainsi l'utilisation de sa plateforme d'apprentissage à distance à la fine pointe de la technologie auprès des 350 000 employés du secteur public canadien. LRDG devient donc l'une des deux seules entreprises préqualifiées pour fournir des services d'apprentissage linguistique en ligne aux apprenants du gouvernement canadien.

"Cette attribution est le fruit de 20 années d'investissements financiers et d'amélioration continue, durant lesquelles LRDG n'a eu de cesse de réinventer le secteur de l'apprentissage des langues officielles au Canada. Ce secteur se basait sur une méthode d'apprentissage rigide et désuète qui n'a pas donné de résultats probants. Notre objectif final est d'accompagner le plus grand nombre d'employés du gouvernement, et cette attribution marque une étape importante vers l'atteinte de cet objectif", a déclaré Jeremy Frohlich, chef des opérations à LRDG.

LRDG aide les fonctionnaires à se conformer aux exigences du Canada en matière d'équité linguistique et à faire progresser leur carrière grâce à son système d'apprentissage en ligne optimisé et flexible. LRDG fait appel à des experts en tutorat et met en place des parcours d'apprentissage personnalisés afin d'augmenter de manière significative la probabilité de réussir les évaluations de langue seconde (ÉLS) dès la première tentative, ce qui se traduit par des économies de temps et d'argent.

Depuis 2002, plus de 30 000 apprenants ont bénéficié des services de tutorat de LRDG, et sa méthode pédagogique unique a permis de maintenir un taux de réussite de 90 % aux tests d'ÉLS de la Commission de la fonction publique (CFP).

L'attribution de l'offre à commandes fait suite à un investissement d'un million de dollars sur deux ans, qui a servi à améliorer l'infrastructure numérique, l'expérience et la performance des utilisateurs, tout en se conformant aux normes WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines - Règles pour l'accessibilité des contenus Web). Le respect de ces normes signifie que la plateforme LRDG peut également être utilisée par les personnes en situation de handicap, incluant des limitations visuelles, auditives, physiques, cognitives, neurologiques, liées à la parole ou à l'apprentissage.

De nombreuses écoles de langues ont soumis leur dossier durant la phase d'approbation, mais seul LRDG a obtenu la note la plus élevée lors de l'analyse technique de la plateforme. Plusieurs aspects des programmes linguistiques ont été passés au peigne fin : la capacité d'utilisation de la plateforme à grande échelle, la protection des données, la gestion des ressources humaines, l'expérience et la qualité des services offerts, ainsi que la conformité aux diverses exigences imposées aux prestataires de service du gouvernement fédéral.

Pendant l'incroyable voyage des premiers 20 ans, LRDG est devenu le principal fournisseur de confiance du gouvernement fédéral, des hôpitaux, des entreprises et des particuliers leur offrant une approche novatrice et éprouvée de l'apprentissage des langues, en mettant l'accent sur le Français et l'anglais.

La source de fierté de LRDG est d'avoir aidé plus de 30 000 apprenants à maîtriser une langue seconde, leur permettant de répondre à leurs exigences professionnelles rigoureuses et de poursuivre leurs aspirations professionnelles.

