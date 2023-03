500 investisseurs du monde entier participeront à la conférence GoforIsrael





Le Président Israëlien Isaac Herzog ouvrira la 30ème édition de GoforIsrael à Tel Aviv, qui accueillira 1,000 participants parmi lesquels des investisseurs, entrepreneurs et gérants de sociétés en provenance d'Europe, des USA, du Mexique, d'Asie et d'Israël

Tel Aviv, Israël, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- La conférence internationale GoforIsrael, consacrée aux investissements, célébrera sa 30ème édition et réunira des centaines d'investisseurs venant d'Europe, des USA, du Mexique, d'Asie et d'Israël.

Organisée par Cukierman & Co. Investment House et les Fonds Catalyst, GoforIsrael est considérée comme l'une des conférences d'affaires les plus prestigieuses et incontournable en Israël, grâce à sa renommée internationale et son impact sur les futurs investissements étrangers en Israël et sur les investissements Israéliens et internationaux.

Cette année marquera non seulement la 30ème conférence, mais également les 30 ans de la banque d'affaires Cukierman & Co. Investment House, et la clôture du Fonds Catalyst IV, ainsi que le lancement de Catalyst Investors' Club (CIC).

L'événement se déroulera au Hilton de Tel Aviv le 3 mai 2023.

La conférence a pour but de créer de nouvelles opportunités de développement d'affaires, des partenariats internationaux et de développer des partenariats stratégiques. GoforIsrael réunira 1000 participants comptant 500 investisseurs étrangers et générera 800 one-on-one meetings.

Edouard Cukierman, Président de Cukierman & Co. Investment House et Managing Partner de Catalyst Investments annonce : « La 30ème édition de GoforIsrael présentera la force économique d'Israël qui réside dans ses sociétés technologiques, et qui ont toujours su faire face aux moments de crises. Nous avons des batteries à haute densité énergétique, des cartes en temps réel générées par l'IA, des radars de haute résolution, des antennes radioélectriques performantes. La technologie Israélienne continuera à prospérer ».

Après avoir été gérée de manière virtuelle durant les 3 dernières années, dû au Covid-19, la conférence en live cette année, se focalisera sur les innovations révolutionnaires Israéliennes dans les secteurs leaders tels que :

Life Sciences (Biotech, Medtech), High Tech (Cybersecurity, Deep Tech, Mobility) et Climatech (Foodtech, Renewable Energy).

Le Président de l'Etat d'Israël, Mr. Isaac Herzog ouvrira l'événement aux côtés de Mr. Edouard Cukierman, Managing Partner des Fonds Catalyst et Président de Cukierman & Co. Investment House.

Parmi les participants nous comptons des cadres supérieurs, des chefs d'entreprises et entrepreneurs, des dirigeants de l'industrie du capital risque ainsi que des investisseurs. Parmi les intervenants nous aurons, Yair Shamir, Ancien ministre de l'Agriculture (Israel) et Managing Partner des Fonds Catalyst ; Ronnie Chan, Président de Hang Lung Properties ;

Luc Muller, Vice-Président de Cukierman & Co et Ancien PDG du Groupe Otto ; Amnon Shaashua, PDG de Mobileye ;Maurizio Molinari, Editeur en chef de La Repubblica (Italy) ; Keren Dahan, PDG de Sarel ; Alexander F. Stern, Head M&A IBM ; Gokhan Eyigunm Président du Groupe Sabanci ; Yoav Etzyon, Managing Partner de APM ; Alexander Stern, Head Private Markets Hauck Aufhäuser Lampe ; Edward Talmor-Gera, PDG de Newvest,; Maria Ameli, Head of Corporate Banca Generali; Ofer Carmel, PDG Catalyst Investors' Club;

Roger Cukierman, Ancien PDG de la Banque Rothschild; Steve Elbaz, PDG de Watergen,

Amir Zaidman, CBO The Kitchen Hub by Strauss;

Guy Spigelman, EMEA Life Sciences Startups, Amazon Web Services.

La conférence sera focalisée sur les sujets d'actualités des Fusions Acquisitions, des levées de fonds en période de crise, l'impact des changements économiques et politiques sur l'industrie de la High Tech Israélienne, et L'Image d'Israël à l'étranger.

« Malgré l'incertitude des marchés, je suis convaincu que les innovations technologiques variées et impressionnantes des startups Israéliennes, continueront à prévaloir et à rester une valeur sure d'investissement », dit Edouard Cukierman, Président de Cukierman & Co. Investment House et Managing Partner des Fonds Catalyst. « La conférence GoforIsrael jouera un rôle d'accélérateur dans les relations entre les investisseurs et l'écosystème Israélien par la mise en place de rendez-vous entre des entrepreneurs Israéliens de secteurs d'industrie variés, et des investisseurs Européens, Américains, Turcs, Chinois, Sud-Américains. Les entrepreneurs israéliens auront l'opportunité de présenter leurs technologies face à l'audience et bénéficieront de rendez-vous préétablis avec des investisseurs de qualité, ce qui est particulièrement important au vu de la situation ».

Cet événement donnera l'opportunité à des dizaines de startups, à différents stades, de présenter leurs innovations technologiques à plus de 500 investisseurs étrangers. Parmi les participants, nous aurons des Unicorns et sociétés cotées en bourse : Taboola, Arbe, Freightos, Satixfy, Storedot, Trax; des Soonicorns : Addionics, Civan Lasers, CuraLife, Nexar; de nouveaux venus : SIS, Novaremed, Omnysense, Virility, Cell-Lipo, Hairstetics, LaserTeam, MedCu, Raziel, Smart Cooling, Level Hydrofoils, Solitek, Robotican, Entropotech, Eatsane, Plantish, Armenta, Brevel, MushFoods.

Pour les inscriptions et agenda 2023, consulter le site: https://goforisrael.com/

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Nadine Lati

Managing Partner

GoforIsrael

[email protected]

Angence de Presse:

Omer Hochbaum

Positive Communications

[email protected]

