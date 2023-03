L'assurance voyage ne figure pas dans la liste de préparatifs de la plupart des Canadiens, selon un nouveau sondage





Un sondage de TD Assurance révèle que la plupart des Canadiens qui comptent voyager ne prévoient pas souscrire une assurance voyage, même si plus de la moitié des Canadiens ne peuvent se permettre d'assumer des dépenses supérieures à 5 000 $

TORONTO, le 28 mars 2023 /CNW/ - La majorité des Canadiens (65 %) prévoient faire un voyage sous peu, que ce soit pour explorer une nouvelle destination, faire des visites touristiques avec des amis ou prendre des vacances en famille. Toutefois, seuls 36 % d'entre eux ont l'intention de souscrire à la fois une assurance médicale de voyage et une protection en cas d'annulation de voyage.

De manière générale, 54 % des Canadiens disent avoir les moyens financiers d'assumer certaines dépenses, mais la plupart d'entre eux ne pourraient pas débourser plus de 5 000 $. Trois Canadiens sur dix ont répondu qu'ils ne seraient pas en mesure d'assumer des dépenses supérieures à 300 $ en cas d'imprévu.

Selon un récent sondage de TD Assurance réalisé par la firme Léger, la plupart des Canadiens n'accordent pas la priorité à l'assurance dans leurs plans de voyage. Parmi les personnes susceptibles de voyager au cours de l'année prochaine, les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans semblent être ceux qui sont les moins disposés à souscrire une assurance voyage. En effet, seulement 27 % d'entre eux affirment avoir l'intention de souscrire une assurance médicale de voyage et une protection en cas d'annulation de voyage, comparativement à 39 % des Canadiens de plus de 35 ans.

« Urgences médicales imprévues, annulations de vol : même les plans de voyage les plus soigneusement élaborés peuvent mal tourner. L'assurance médicale de voyage et la protection en cas d'annulation de voyage peuvent vous aider à assurer votre protection et celle de votre famille en cas de dépenses imprévues, et souvent coûteuses, lorsque vous êtes en voyage », explique Kamana Tripathi, vice-présidente associée, Assurance voyage.

Malgré la protection que peut offrir l'assurance voyage, de nombreux Canadiens sous-estiment les coûts éventuels liés à l'absence de protection, alors qu'ils pourraient voyager l'esprit tranquille.

Selon le sondage :

S'il leur arrivait quelque chose pendant un voyage, plus de la moitié des Canadiens (54 %) auraient les moyens financiers d'assumer des dépenses. Toutefois, quatre sur dix (41 %) d'entre eux ne pourraient assumer que des dépenses inférieures à 5 000 $.

de 18 à 34 ans pensent qu'il n'est pas nécessaire de souscrire une assurance voyage. Pourquoi les Canadiens ne souscrivent-ils pas une assurance? Un tiers des Canadiens qui ne souscriront pas d'assurance pour leur prochain voyage estiment que l'assurance voyage coûte trop cher (selon 33 % de ceux qui ne souscriront pas d'assurance médicale de voyage et 35 % de ceux qui ne souscriront pas de protection en cas d'annulation de voyage).

« Les frais médicaux ou les dépenses engagées à la suite d'annulations ou d'interruptions de voyage peuvent être supérieurs au coût d'une assurance voyage, affirme Kamana Tripathi. Les clients ont différentes options en matière de protections de voyages et ils peuvent choisir le plan le mieux adapté à leurs besoins personnels. De nombreux Canadiens veulent de nouveau voyager et il importe de faire des recherches afin de comprendre ce pour quoi ils sont couverts en cas d'imprévu avant ou pendant leur voyage. Vous pouvez vérifier les options de protection dont vous pourriez avoir besoin au moyen de l'outil d'évaluation des besoins en assurance voyage en ligne. »

