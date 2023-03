ASM Global présente un plan ambitieux visant à transformer son portefeuille de sites mondial en la collection la plus durable au monde





ASM Global, par le biais de sa plateforme de responsabilité sociale, ASM Global Acts, et en partenariat avec Honeycomb Strategies, a annoncé un plan spectaculaire, le plus ambitieux du secteur du spectacle en direct, pour transformer son portefeuille de sites en des lieux de spectacle les plus durables au monde.

Depuis le début de l'année, ASM Global consacre toutes ses ressources à l'obtention de résultats mesurables dans l'ensemble de ses activités en utilisant le système de suivi le plus complet dans le domaine de l'événementiel pour refléter cette échelle et créer un impact collectif important sur tous les continents où elle opère.

En collaboration avec ses clients partenaires, la société peut déjà se targuer d'avoir la plus grande collection de sites certifiés « verts », avec plus de 40 sites, et ce nombre ne cesse de croître dans l'ensemble de son portefeuille.

Lors de cette annonce, Ron Bension, président-directeur général d'ASM Global, a déclaré : « Notre portefeuille actuel de sites certifiés LEED a défini la norme, et nous plaçons maintenant la barre encore plus haut.

L'ensemble de ce programme sera intégré dans toutes les relations avec nos clients actuels et futurs, en tant que partie intégrante de l'ADN d'ASM Global.

Comme nous l'avons indiqué lors de notre premier partenariat avec Honeycomb Strategies l'été dernier, la demande de nos clients, anciens et nouveaux, pour des innovations de pointe en matière de développement durable n'a cessé d'augmenter. Nous sommes maintenant en mesure de travailler avec eux et de mener le secteur dans cet espace incroyablement important. »

ASM Global s'est engagée à respecter les points suivants pour tous ses sites :

Réduire la consommation d'énergie de 25 % d'ici à 2030 par rapport à l'année de référence (2023).

Atteindre un taux de 20 % de l'énergie consommée provenant de sources d'énergie renouvelables d'ici à 2025.

Neutraliser les émissions de carbone d'ici à 2050.

Réduire de plus de 50 % la quantité totale de déchets d'ici à 2025.

Éliminer le plastique à usage unique pour le public d'ici à 2025.

Réduire la consommation d'eau de 25 % d'ici à 2030 par rapport à l'année de référence (2023).

Attribuer 50 % de ses dépenses soumises à déclaration à des fournisseurs qui adhèrent à sa politique d'achat environnementale d'ici à 2030.

Augmenter les options de menu à base de plantes de 35 % d'ici à 2024 dans les établissements Savor (la division alimentaire d'ASM Global).

Réduire les déchets alimentaires de 75 % d'ici à 2026 dans les établissements Savor.

Lindsay Arell, l'une des deux directrices de Honeycomb Strategies, a déclaré : « Le projet a déjà commencé. Nous avons sélectionné un groupe de sites pilotes de toutes tailles, de tous types et sur tous les continents, qui ont commencé à produire des rapports sur les objectifs. Notre objectif est d'ajouter rapidement d'autres sites afin d'obtenir des informations de base importantes pour 2023. »

« Depuis près de 20 ans, le Colorado Convention Center est un leader en matière de développement durable pour les événements en direct », a déclaré John Adams, directeur général du Colorado Convention Center. « Nous sommes ravis d'être un centre pilote pour ce projet, car ASM Global étend cet engagement à tous ses sites du monde entier. »

ASM Global s'est associée à WeTrack, une société SaaS qui fournit des solutions de planification, d'objectifs de développement durable et d'opérations à certaines des plus grandes organisations sportives et de divertissement au monde, notamment la FIFA, le CIO, Wimbledon, le Triathlon mondial et bien d'autres. Le système WeTrack a été développé pour aider les clients à suivre les progrès réalisés en matière de développement durable, d'ESG et d'initiatives de RSE.

Les ambassadeurs des sites d'ASM Global auront chacun un système mis en place à leur intention, avec des indicateurs communs qu'ASM Global souhaite suivre, ainsi que des objectifs de site spécifiques à la communauté dans laquelle ils opèrent.

Les principaux programmes et projets récents d'Honeycomb Strategies en matière de développement durable comprennent le Colorado Convention Center, le Moscone Center, les Philadelphia Eagles, le SoFi Stadium, les Minnesota Vikings, le Barclays Center, Visit Denver, la Greenbuild Conference and Expo, la Natural Products Expo et Sustainable Brands.

À propos d'ASM Global

ASM Global est le premier producteur mondial d'expériences de divertissement. La société est le leader mondial en termes de stratégie et de gestion de sites et d'événements, fournissant des solutions adaptées localement et des technologies de pointe afin d'offrir aux propriétaires de salles des résultats optimaux. Le réseau de salles d'élite de la société s'étend sur cinq continents, avec un portefeuille de plus de 350 arènes, stades, centres de congrès et d'exposition, et salles de spectacle, parmi les plus prestigieux au monde. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. asmglobal.com

À propos d'Honeycomb Strategies

Honeycomb Strategies est une société de conseil en développement durable détenue par des femmes et certifiée B-Corp, spécialisée dans les secteurs de l'hôtellerie, du sport et de l'événementiel. Nous travaillons avec nos clients pour que leurs pratiques commerciales et environnementales soient compatibles, sans pour autant sacrifier l'une pour l'autre. Nous pensons que lorsqu'une entreprise est innovante et pleine de ressources, elle réussit. Forts d'une expérience combinée de plusieurs décennies, nous avons eu le plaisir d'intervenir dans la gestion de certains sites et événements les plus emblématiques et les plus durables du secteur. Suivez-nous sur Instagram et LinkedIn. hcsustainability.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 mars 2023 à 19:45 et diffusé par :