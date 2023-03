Grève à la SQDC : une autre succursale se joint au mouvement





ROUYN-NORANDA, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - C'était au tour hier soir des employé(es) de la succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) située à Rouyn-Noranda, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de voter eux aussi pour déclencher la grève.

Ces sept syndiqué(e)s se joignent aux 300 autres employé(e)s en grève depuis le 19 mai 2022 et qui sont représenté(e)s par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Rappelons que ces travailleurs et travailleuses réclament des conditions de travail dignes d'une société d'État.

En ce qui concerne la négociation, la dernière offre patronale déposée le 6 décembre 2022 a été rejetée à plus de 94 % par les membres réparti(e)s dans 26 succursales, dont 17 l'ont refusée à l'unanimité. Aucune contre-offre de l'employeur n'a été présentée depuis.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

