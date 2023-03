15 logements abordables pour des familles à risque d'itinérance à Gatineau





GATINEAU, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Gatineau sont fiers de souligner leur soutien financier dans la construction de 15 logements abordables qui seront destinés à des familles à risque d'itinérance à Gatineau. Ce projet, qui a été mis sur pied par l'organisme Les OEuvres Isidore Ostiguy, représente un investissement de plus de 7,9 M$.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), verse une aide de plus de 1,6 M$, provenant de son programme AccèsLogis Québec. Le gouvernement fédéral accorde 670 000 $ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, volet grandes villes - un programme administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, la Ville de Gatineau accorde plus de 3,5 M$ à ce projet dont près de 2,2 M$ proviennent des enveloppes des ententes tripartites que la municipalité a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Les travaux ont débuté en novembre dernier et les premiers locataires devraient emménager à partir de mai 2024. L'immeuble de deux étages abritera des espaces communautaires réservés aux locataires. Sur ces quinze logements, sept seront équipés de deux chambres à coucher et huit, de trois chambres à coucher.

Citations :

« Je suis fière de souligner l'apport de notre gouvernement à ce chantier de 15 logements abordables destinés à des familles qui sont à risque d'itinérance. L'aide financière de notre gouvernement sert non seulement à construire ces logements, mais aussi à assurer qu'ils soient abordables pour ses locataires. Grâce à ce travail collectif et à nos efforts constants en habitation, ce nouvel immeuble viendra améliorer grandement la qualité de vie de ses futurs résidents. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, 15 familles de Gatineau auront accès à un logement sûr et confortable pour élever leurs enfants et poursuivre leurs rêves. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables, notre gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement à travers le pays continuent de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ce projet est rendu possible grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, et permettra d'apporter une aide bien nécessaire à de nombreuses personnes parmi les plus vulnérables de la ville de Gatineau. Ces 15 logements, qui ne sont qu'un début, seront plus qu'un endroit sûr et abordable où habiter : ils deviendront un vrai foyer, la clé d'une vie meilleure pour les familles qui les occuperont. »

L'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor et député d'Hull--Aylmer

« Je tiens à féliciter Les OEuvres Isidore Ostiguy, qui ont mis sur pied ce projet qui viendra soutenir des personnes plus fragilisées de notre communauté. Cet investissement démontre bien l'intention de notre gouvernement d'augmenter l'offre de logements sur notre territoire et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Hull, de Gatineau et de l'Outaouais. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et présidente de séance

« J'aimerais souligner l'importance de l'aide qu'apportent Les OEuvres Isidore Ostiguy à nos citoyens les plus vulnérables sur le territoire de la ville de Gatineau. Sans le dévouement et la ténacité de l'organisme, la réceptivité du comité-choc et l'agilité du conseil municipal et de l'administration de la Ville, ce projet n'aurait pu voir le jour. Alors que les enjeux de la crise du logement se font sentir plus que jamais, ce projet démontre l'essentielle collaboration de tous les paliers de gouvernement pour soutenir le milieu. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau

« Comme au début des années 2000, où furent marquées la création de l'organisme Les OEuvres Isidore Ostiguy et la réalisation de son premier immeuble de logements de dépannage destiné aux familles sans logis, ce nouveau projet novateur d'hébergement de longue durée est le résultat d'un engagement, d'une détermination et d'une patience à toute épreuve envers la cause des familles sans logis. Une cause soutenue avec coeur par l'ensemble de l'équipe des OEuvres, le seul et unique organisme communautaire du Québec dédié à la cause des familles sans chez-soi. »

François Roy, président de l'organisme Les OEuvres Isidore Ostiguy

Faits saillants :

Le Groupe Heafey , une société privée d'investissement immobilier, a fait le don d'une partie des terrains, une contribution estimée à plus de 880 000 $.

, une société privée d'investissement immobilier, a fait le don d'une partie des terrains, une contribution estimée à plus de 880 000 $. Tous les ménages de l'immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 258 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau .

. Les OEuvres Isidore Ostiguy ont également obtenu une aide financière de 80 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Gatineau .

ont également obtenu une aide financière de 80 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la . Les OEuvres Isidore Ostiguy offrent un service de soutien communautaire adapté aux besoins des familles à risque d'itinérance. L'organisme, qui n'en est pas à son premier projet de ce genre, reproduira son modèle d'intervention-soutien communautaire afin de briser le cercle d'instabilité résidentielle chez ces familles.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

