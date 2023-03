INVITATION AUX MÉDIAS - Premier Forum public d'échange public de l'OACIQ





BROSSARD, QC, le 26 mars 2023 /CNW/ - L'OACIQ tient un premier Forum d'échange pour le public, auquel les représentantes et représentants des médias sont également conviés. Cette première édition se tiendra le dimanche 26 mars, de 13 h à 16 h, à ses bureaux de Brossard. Il s'agit d'une occasion privilégiée d'échanger avec l'OACIQ, qui a pour unique mission de protéger le public par l'application de Loi sur le courtage immobilier et l'encadrement des courtiers immobiliers

Lire le communiqué de presse pour en savoir plus : https://www.oaciq.com/fr/articles/loaciq-tient-un-premier-forum-dechange-public-en-immobilier

Date et heure : 26 mars, de 13 h à 16 h

Lieu : 4905, boul. Lapinière, Brossard (5 minutes du pont Samuel-De Champlain, à proximité du Quartier DIX30 et du terminus d'autobus Chevrier; stationnement facile et disponible).

Coût : gratuit

À propos de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) assure la protection du public qui utilise les services de courtage immobilier encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. Il est membre des Autorités de réglementation du courtage immobilier du Canada (ARCIC), une organisation qui regroupe l'ensemble des régulateurs canadiens en matière de courtage immobilier, d'inspection en bâtiment, et de gestion de copropriétés pour certaines provinces.

