Laserfiche reconnu comme acteur majeur par un rapport d'analyse indépendant sur les fournisseurs de plateformes de contenus

Laserfiche ? principal fournisseur de logiciels à la demande (SaaS) offrant des solutions de gestion intelligente des contenus et d'automatisation des processus opérationnels ? a été nommé acteur majeur dans le rapport Forrester Wavetm: Content Platforms, Q1 2023. Laserfiche était l'un des 13 fournisseurs évalués sur la solidité de leur stratégie et offre actuelle.

Laserfiche a obtenu la cote la plus élevée possible pour sept critères:

Applications packagées

Recherche

Gestion du cycle de vie

Ressources pour développeurs

Outils de conception/ de développement d'applications

Modèle commercial

Extraction intelligente de documents

Selon ce rapport, "Laserfiche a réussi la transition de plus de 30 années d'antécédents dans le domaine de la gestion de contenus vers une plateforme SaaS moderne proposant un ensemble équilibré de services permettant de fournir un éventail important d'applications verticales et horizontales. Sa vision du produit met l'accent sur une intégration plus profonde d'analyses, de sources de données structurées, et d'IA/ ML - leur priorité visant l'alignement sur les besoins de ses secteurs d'activité bien définis."

Le rapport indique également: "Les organisations, y compris les plus grandes entreprises, recherchant une plateforme SaaS de contenus fortement axée sur l'automatisation et la gouvernance, et possédant une vision de connaissances et d'analyses plus approfondies en lien avec les contenus, doivent envisager de s'adresser à Laserfiche."

Laserfiche fournit une approche de la gestion des contenus d'entreprise (ECM), axée sur le cloud, qui comprend:

une vaste plateforme SaaS flexible pour tout un éventail de besoins d'automatisation des processus

des capacités d'automatisation des processus d'affaires et des formulaires électroniques, y compris la saisie intelligente basée sur l'apprentissage machine et l'automatisation des processus par la robotique (RPA)

des outils et modèles de solutions low code et no code disponibles sur le marché de solutions Laserfiche

des intégrations aux applications d'entreprise, avec un soutien du fournisseur de solutions integration-platform-as-a-service (iPaaS)

une gestion des dossiers, un système de sécurité et une piste d'audit à la pointe de l'industrie pour la gouvernance de l'information

"Laserfiche fournit des solutions d'automatisation des processus axées sur le contenu, dont les organisations ont besoin pour accroître l'efficacité et obtenir de leurs données une valeur maximale," a affirmé Thomas Phelps, Laserfiche dirigeant principal de l'Information (DPI) et vice-président sénior de la Stratégie d'entreprise. "Nous croyons que la feuille de route visionnaire, la portée des applications packagées et les capacités de gouvernance de Laserfiche, sous-estimées par notre approche axée sur le client ont contribué à nous positionner en tant qu'acteur majeur dans le rapport Forrester Wave: Content Platforms."

Le rapport Forrester Wave: Content Platforms, Q1 2023 évalue les fournisseurs en fonction de 26 critères, regroupés en trois catégories de haut niveau: offres actuelles, stratégie et présence commerciale. Pour en savoir plus, veuillez télécharger le rapport Forrester Wave: Content Platforms, Q1 2023 ici.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenus, et d'automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance dans l'ensemble de l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

