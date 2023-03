Québec lance les appels d'offres pour moderniser l'Hôpital de Saint-Jérôme





QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne une étape importante du projet de modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme, soit le lancement des appels d'offres pour les services professionnels d'architecture et d'ingénierie. Ceux qui remporteront ces appels d'offres contribueront à concevoir des aspects bien concrets du projet.

Il s'agit d'un pas de plus pour répondre aux besoins croissants des citoyens et citoyennes de la région et leur offrir des soins et services de santé de meilleure qualité. Ce projet vise à moderniser les installations du plateau technique chirurgical : le bloc opératoire, dont le nombre de salle sera haussé à 15, le secteur de la chirurgie d'un jour, les chirurgies mineures et les interventions en endoscopie. De plus, il comprend notamment la préadmission et la salle de réveil.

Estimée à environ 450 millions $, la modernisation de l'hôpital permettra également plus d'espace et d'équipements pour bonifier les services de soutien, dont le secteur de la pharmacie, de la banque de sang et des services logistiques et techniques. Notons aussi que le secteur de la pathologie sera entièrement refait, au bénéfice des citoyens et citoyennes de la région.

Offrir des milieux de soins modernes et mieux adaptés aux besoins de la population, ainsi que des environnements de travail attrayants, est l'un des éléments-clés du Plan santé du ministre Dubé. D'une part, cela permet d'améliorer la qualité de l'expérience offerte aux patients et patientes de Saint-Jérôme et des environs. D'autre part, cela contribue à améliorer l'attraction et la rétention de personnel dans la région.

Citations :

« Moderniser et mieux adapter nos infrastructures de santé est un fondement essentiel d'un réseau de la santé solide, et un élément clé du Plan santé. Le projet de modernisation en cours d'élaboration à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme est un bel exemple, et je suis heureux de constater qu'il franchit une étape importante avec le lancement des appels d'offres des services professionnels. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme est un dossier que je suis de très près. On marque aujourd'hui une étape concrète des travaux de conception. Je remercie les équipes qui travaillent afin de doter notre région d'un hôpital beaucoup plus moderne et mieux adapté, tant au bénéfice des usagers que du personnel. C'est un projet qui est très attendu par nos concitoyens et concitoyennes et qui permettra, à terme, de mieux répondre aux besoins croissants de la population des Laurentides. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

