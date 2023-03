Q4 Inc. se classe au palmarès Women Lead Here du Globe and Mail pour la diversité des genres au sein des directions d'entreprise





Q4 Inc. (TSX : QFOR) ("Q4" ou "la Société"), un fournisseur de premier plan d'une plateforme de communications pour les marchés de capitaux, est fier d'annoncer son inclusion dans la liste Women Lead Here 2023 du magazine Report on Business du journal Globe and Mail. Cette référence éditoriale annuelle identifie les entreprises canadiennes de premier plan dont la diversité des cadres est la plus importante.

Cette référence a été établie en 2020 par le magazine Report on Business et applique une méthodologie de recherche exclusive pour identifier les sociétés canadiennes ayant le plus haut degré de diversité de genre au sein de leur direction. Les entreprises classées ont réalisé des progrès tangibles et organisationnels en matière de parité des genres au sein de leur direction.

« Je suis honoré de travailler aux côtés d'un groupe de femmes talentueuses dans l'équipe de direction de Q4 qui stimulent l'innovation, insufflent le changement et forment la prochaine génération de femmes dirigeantes », a déclaré Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4 Inc. « Nous nous sommes engagés en faveur de la parité des genres sur le lieu de travail et le fait d'avoir une équipe de direction dirigée par des femmes n'est que l'une des façons de favoriser la mixité chez Q4. »

Pour le classement 2023, Report on Business a effectué une analyse journalistique d'environ 500 grandes entreprises canadiennes cotées en bourse, sur la base du chiffre d'affaires, évaluant le ratio de cadres s'identifiant comme femmes par rapport aux cadres s'identifiant comme hommes dans les trois échelons supérieurs des cadres dirigeants. Les données résultantes ont été appliquées à une formule pondérée prenant également en compte la performance de l'entreprise, la diversité et l'évolution d'une année à l'autre. Au total, 90 sociétés ont obtenu le sceau Women Lead Here 2023, avec une moyenne combinée de 46 % des postes de direction occupés par des personnes s'identifiant comme femmes.

« La reconnaissance des entreprises qui abordent avec succès les questions touchant à la parité des genres au sein de la direction constitue une étape cruciale pour faire bouger les choses », a déclaré Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. « Bien que des efforts supplémentaires soient nécessaires de manière générale, les entreprises mises en exergue dans cette liste sont des exemples pour les autres sociétés canadiennes cherchant à avancer vers la parité et, au final, à construire de meilleures entreprises. »

La liste Women Lead Here 2023 figure dans le numéro d'avril 2023 du magazine Report on Business, distribué avec le Globe and Mail le samedi 25 mars 2023 et en ligne sur tgam.ca/WomenLeadHere.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est une plateforme de communications leader sur les marchés de capitaux qui transforme la manière dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres.

La plateforme Capital Connect de Q4 facilite les interactions sur les marchés de capitaux grâce à ses produits pour sites Internet destinés aux relations avec les investisseurs, ses solutions d'événements virtuels, ses analyses de l'engagement, sa gestion des relations client pour les relations avec les investisseurs, son analyse des actionnaires et des marchés, sa surveillance et ses outils ESG. Capital Connect est la seule plateforme holistique pour les marchés de capitaux qui favorise les relations de manière numérique, analyse l'impact et cible le bon engagement pour aider les sociétés publiques à travailler plus rapidement et de façon plus intelligente.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2 650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde, et entretient une culture primée dans laquelle les membres de l'équipe se développent et prospèrent.

Q4 est basée à Toronto et dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour de plus amples renseignements, visitez www.q4inc.com.

À propos du Globe and Mail

Le journal Globe and Mail est le principal média d'information au Canada. Depuis 1844, il mène le débat national et provoque des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. Avec sa couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal Globe and Mail touche 6,1 millions de lecteurs chaque semaine dans ses formats imprimés et numériques, et le magazine Report on Business touche 2,5 millions de lecteurs en version imprimée et numérique à chaque numéro. Grâce à ses investissements dans la science des données novatrice, il évolue au même rythme que le monde. Le journal Globe and Mail appartient à Woodbridge, la société d'investissement de la famille Thomson.

