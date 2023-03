Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 24 mars 2023

11 h 45

Le premier ministre participera à une rencontre bilatérale élargie avec le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng, du ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.