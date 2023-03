Tensions à la MRC Beauce-Centre





QUÉBEC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Les salarié(e)s de la Municipalité régionale de comté Beauce-Centre ont rejeté à 88 % la dernière offre faite par leur l'employeur.

Les rencontres de négociation ont débuté tôt en 2022, le blocage principal demeurant le refus de la MRC d'établir une nouvelle classification salariale avec les taux actuels de 2022.

Les membres ont également mandaté leur exécutif syndical afin que celui-ci mette en place tous les moyens de pression nécessaires pour que la partie patronale accepte de corriger la situation.

« Dans une MRC où les salaires sont inférieurs à ce qu'offrent des employeurs comparables, il serait normal que l'employeur accepte une classification avec les taux à jour afin d'assurer une équité de traitement pour ce groupe d'employé(e)s », a déclaré Mario Jean, conseiller du SCFP.

La vingtaine de syndiqué(e)s sont sans convention collective depuis le 1er janvier 2023.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

