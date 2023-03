VIA RAIL CANADA TRAVAILLERA AVEC LE CONSEIL NATIONAL DES MUSULMANS CANADIENS SUR LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) et le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) se sont rencontrés le mercredi 22 mars 2023 et ont engagé un dialogue constructif à la suite de l'incident regrettable et attristant impliquant un homme qui priait dans la gare d'Ottawa de VIA Rail.

La conversation a porté sur des objectifs communs, à savoir s'assurer que VIA Rail offre un environnement inclusif où les passagers et les employés se sentent en sécurité pour exercer leur liberté de religion, y compris la capacité de pratiquer un culte.

Dans le cadre de la discussion, VIA Rail s'est engagée à partager avec le CNMC les politiques et le programme de formation de la Société en matière de diversité et d'inclusion, et à travailler avec le CNMC sur toute amélioration qui pourrait être apportée pour aider à prévenir ces incidents à l'avenir.

Les représentants de VIA Rail ont réitéré les excuses de la Société pour cet événement à l'ensemble de la communauté musulmane. Ils ont réaffirmé que VIA Rail condamne fermement l'islamophobie ainsi que toute forme de comportement discriminatoire.

Le CNMC a également pris contact avec la personne impliquée dans l'incident et s'est engagé à travailler avec tous les partenaires pour s'assurer qu'ensemble nous construisions un Canada sans islamophobie.

VIA Rail est reconnaissante de pouvoir compter sur les conseils et le soutien du Conseil national des musulmans canadiens pour améliorer l'expérience de ses passagers et de ses employés, et se réjouit à l'idée de cultiver une collaboration fructueuse avec eux.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

À propos du Conseil national des musulmans canadiens

Le NCCM est un organisme indépendant, non partisan et sans but lucratif qui est une voix de premier plan pour l'engagement civique et la promotion des droits de la personne.?

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 11:43 et diffusé par :