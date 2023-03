La plateforme d'IA de Coveo pour SAP® Commerce Cloud accède au rang de ?SAP Endorsed App' (Application officiellement approuvée par SAP®)





MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 23 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (TSX:CVO), un chef de file des plateformes d'intelligence artificielle (« IA ») qui transforment les expériences numériques grâce à la recherche intelligente, aux recommandations, à la personnalisation 1:1 et au marchandisage, annonce aujourd'hui que sa plateforme de recherche et de recommandations propulsée par l'IA pour SAP® Commerce Cloud, laquelle porte le nom de Coveo AI Search and Recommendations, est désormais une ?SAP Endorsed App' c'est-à-dire une application officiellement approuvée par SAP et disponible dans le SAP Store .



Les applications approuvées par SAP constituent une catégorie très sélective de solutions issues de l'écosystème des partenaires de SAP. Cette certification de premier ordre est offerte sur invitation seulement. Ces applications sont caractérisées par une sécurité accrue et font l'objet de tests approfondis afin de s'assurer qu'elles satisfont à certains critères clés.

À partir de maintenant, SAP et Coveo feront conjointement la promotion et la vente de la plateforme d'IA de Coveo, en conjonction avec le SAP Commerce Cloud, pour aider les clients en commerce B2B et B2C à profiter de la recherche, des recommandations et de la personnalisation propulsées par l'IA, ainsi que des modèles de marchandisage autorisant les tests et l'analyse des données. Maintenant que Coveo a terminé le processus de certification de SAP, elle compte se concentrer sur la stratégie de mise en marché, la vente et le succès de ses clients avec le lancement du programme SAP Endorsed App.

Les détaillants, les marques, les fabricants et les distributeurs peuvent donc maximiser la valeur de leur SAP Commerce Cloud grâce à la recherche, aux recommandations, à la personnalisation et aux modèles de marchandisage fondés sur l'IA de Coveo. En laissant à l'IA et à l'apprentissage automatique le soin d'optimiser les campagnes et de personnaliser les expériences au lieu de gérer manuellement une multitude de règles, les spécialistes du marchandisage électronique ont la possibilité d'accroître leur efficacité commerciale. Le résultat : une recherche intelligente, des résultats pertinents, des recommandations sur mesure, des expériences de magasinage personnalisées qui contribueront à augmenter les revenus générés à chaque visite, à diminuer les coûts commerciaux et à accroître les profits.

« Notre entente mondiale avec SAP, en tant que SAP Endorsed app, est d'une très grande importance pour Coveo » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et Chef de la direction de Coveo. « SAP est un chef de file mondial dans le commerce B2B et B2C ainsi qu'un partenaire tout indiqué pour Coveo. Notre plateforme d'IA, complète l'éventail des produits SAP Customer Experience en aidant les grandes entreprises à tirer le maximum de leur solution SAP Commerce Cloud. Nous pouvons contribuer à améliorer les expériences d'achat grâce à une découverte rapide, dynamique et efficace des produits, à des recommandations pertinentes ainsi qu'en fournissant la plateforme d'IA dont les marchandiseurs ont besoin pour maximiser leurs résultats et réduire la gestion de règles manuelles. »

« Les innovations au sein de l'écosystème comme la plateforme Coveo AI Search and Recommendations sont essentielles pour que SAP poursuive et concrétise sa vision d'une entreprise intelligente pour ses clients et clientes », a pour sa part commenté Darryl Gray, Vice-président mondial à la monétisation et au succès des solutions logicielles partenaires chez SAP. « Félicitations à Coveo pour son accession au statut SAP Endorsed App. Les partenaires tels que Coveo sont bien placés pour nous aider à livrer une stratégie infonuagique avec des innovations intégrées, et sont reconnus pour ajouter de la valeur tout en s'attaquant aux défis clés auxquels sont confrontées les grandes entreprises. »

Les avantages de la plateforme d'IA de Coveo :

Améliore la découverte de produits et la conversion : Aide les acheteurs et acheteuses à trouver ce qu'ils cherchent par le biais de la recherche prédictive et de résultats pertinents, de pages de résultats propulsées par l'IA et d'une navigation dynamique qui aide les clients et clientes à tirer le maximum de leur SAP Commerce Cloud en réduisant au minimum les ajustements manuels nécessaires.

Aide les acheteurs et acheteuses à trouver ce qu'ils cherchent par le biais de la recherche prédictive et de résultats pertinents, de pages de résultats propulsées par l'IA et d'une navigation dynamique qui aide les clients et clientes à tirer le maximum de leur SAP Commerce Cloud en réduisant au minimum les ajustements manuels nécessaires. Augmente la valeur moyenne des commandes : Encourage les acheteurs à explorer davantage le catalogue en leur proposant des produits qui correspondent à leur intention, du contenu pertinent ainsi que des produits connexes.

Encourage les acheteurs à explorer davantage le catalogue en leur proposant des produits qui correspondent à leur intention, du contenu pertinent ainsi que des produits connexes. Crée de véritables expériences personnalisées : Aide chaque individu à s'engager davantage grâce à des résultats et des offres personnalisés qui évoluent en temps réel en fonction du comportement au cours de la session, sans réglage manuel ni connexion de l'utilisateur.

Aide chaque individu à s'engager davantage grâce à des résultats et des offres personnalisés qui évoluent en temps réel en fonction du comportement au cours de la session, sans réglage manuel ni connexion de l'utilisateur. Améliore l'expérience de marque : Améliore l'expérience de marque en offrant une recherche unifiée qui intègre les données du catalogue et le contenu riche comme les blogues, vidéos et articles d'expert(e)s.

Améliore l'expérience de marque en offrant une recherche unifiée qui intègre les données du catalogue et le contenu riche comme les blogues, vidéos et articles d'expert(e)s. Fournit des informations sur l'ensemble du parcours du client : Aide les marchandiseurs à optimiser les résultats commerciaux grâce à des analyses avancées qui suivent chaque interaction sur le site. Elle fournit des informations sur les recherches sans résultat, l'attribution des revenues, la conversion à partir de la recherche, ainsi que l'impact des stratégies de recommandation sur la valeur moyenne de la commande.

Aide les marchandiseurs à optimiser les résultats commerciaux grâce à des analyses avancées qui suivent chaque interaction sur le site. Elle fournit des informations sur les recherches sans résultat, l'attribution des revenues, la conversion à partir de la recherche, ainsi que l'impact des stratégies de recommandation sur la valeur moyenne de la commande. Stimule la rentabilité et la fidélité : Aide à présenter des produits à la fois pertinents et rentables aux clients et clientes, tout en maximisant la couverture du catalogue et l'inventaire.

: Aide à présenter des produits à la fois pertinents et rentables aux clients et clientes, tout en maximisant la couverture du catalogue et l'inventaire. Outille les spécialistes du marchandisage : Fournit aux équipes de marchandisage des processus intuitifs ainsi qu'une interface utilisateur de type glisser-déposer dont elles ont le contrôle. Ceci facilite le déploiement des campagnes, des stratégies adressées à différents publics et des règles de gestion. La plateforme de marchandisage de Coveo laisse place à l'expérimentation et aux tests conçus pour optimiser les indicateurs de performance clés au moyen de l'IA. Les spécialistes du marchandisage peuvent donc se concentrer sur la rentabilité et les actions à grande valeur ajoutée plutôt que sur des tâches administratives et la gestion manuelle de règles.



Apprenez-en plus auprès de Laurent Simoneau, Fondateur, Président et Chef de la technologie chez Coveo, dans l'article de blogue suivant : « Coveo AI Search and Recommendation trouve rapidement les éléments pertinents dans le SAP Store . » (en anglais)

Les détaillants, les fabricants et les distributeurs qui utilisent SAP Commerce Cloud peuvent désormais se procurer Coveo AI Search and Recommendations, une SAP Endorsed App destinée au commerce B2B et B2C. L'application est disponible à la découverte et à l'achat dans le SAP Store , le marché électronique de SAP et de ses partenaires.

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est essentielle pour que les entreprises gagnent dans la nouvelle économie de l'expérience numérique et pour servir les clients à la hauteur de leurs attentes tout en assurant une performance d'affaires optimale, et que l'IA appliquée est un impératif pour atteindre ces objectifs.

Coveo est une plateforme de pertinence alimentée par l'IA, leader sur le marché, qui injecte de l'intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo infonuagique et multientité peut facilement s'intégrer dans presque toutes les expériences numériques. Nos solutions sont conçues pour fournir une valeur ajoutée tangible à nos clients en contribuant à l'amélioration de la conversion, des revenus et des marges, à la réduction des coûts de service à la clientèle, à l'augmentation de la satisfaction des clients, l'amélioration de l'engagement des sites Web, et à la croissance de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre plateforme d'IA alimente la pertinence des expériences numériques pour plusieurs des marques les plus innovantes au monde, servant des millions de personnes et des milliards d'interactions, et est soutenue par un vaste réseau d'intégrateurs de systèmes et de partenaires mondiaux. Coveo est un partenaire ISV de Salesforce, un partenaire global SAP CX, une SAP Endorsed App et un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

Restez à l'affut des dernières nouvelles et du contenu de Coveo en vous abonnant au Blog Coveo, et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter, et YouTube.

SAP et les autres produits mentionnés dans ce texte ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées par SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Rendez-vous au https://www.sap.com/copyright pour obtenir davantage d'information sur ces marques de commerce et les énoncés relatifs.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l'informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en oeuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients, tant à l'échelle nationale qu'internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; les hypothèses relatives à la liquidité disponible aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l'exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché et nos prévisions de croissance; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu'à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, notre capacité à mettre en oeuvre nos plans d'expansion et les impacts futurs de la pandémie de COVID-19. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la Société disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

Highwire PR

Coveo

[email protected]

+1 418-263-1111

Paul Moon

Relations aux investisseurs

[email protected]

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :