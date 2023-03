GC Brieau confirme sa croissance avec l'acquisition de Girafe Conseils TI





SHERBROOKE, Québec, 23 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GC Brieau, entreprise sherbrookoise spécialisée dans les services infonuagiques, est très heureuse d'annoncer l'acquisition de Girafe Conseils TI. GC Brieau a connu une grande croissance en 2022, au cours de laquelle elle a acquis PCK et débuté l'acquisition de Girafe Conseils TI, qui s'est conclue en mars 2023. Cette nouvelle collaboration confirme sa place en tant que référence et son expansion continue sur le marché québécois.

L'acquisition de Girafe Conseils TI permettra à GC Brieau de mieux se positionner face aux défis croissants auxquels les PME sont confrontées en matière de technologies de l'information. Cette acquisition permettra à GC Brieau de renforcer sa capacité à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des PME. L'équipe de GC Brieau est convaincue que cela aura un impact significatif sur sa capacité à aider leurs clients à croître dans un environnement technologique de plus en plus complexe. GC Brieau continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour assurer que leurs clients bénéficient des dernières technologies et des meilleures pratiques de l'industrie.

« Nous sommes fiers que Girafe Conseils TI unisse ses forces à celles de GC Brieau, dans le but de devenir un leader réputé en services gérés. GC Brieau est le partenaire idéal pour nous pousser vers de nouveaux sommets. Nous possédons les atouts pour en assurer le succès » explique Pierre Langelier, fondateur de Girafe Conseils TI.

« Nous sommes ravis de cette acquisition qui marque une étape importante dans l'évolution de notre entreprise. Cela va nous permettre d'étendre notre offre de services et de renforcer notre positionnement sur le marché des technologies de l'information. Nous sommes convaincus que cette acquisition va apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients, en leur offrant un portefeuille de services plus complet et en renforçant notre expertise. Nous sommes fébriles de travailler avec les nouvelles équipes pour construire ensemble un avenir prometteur pour notre entreprise et nos clients » s'exprime Samuel Nadeau, président de GC Brieau.

À propos de Girafe Conseils TI

Girafe Conseils TI est une entreprise fondée en 2013 par Pierre Langelier et Marc-André Choinière. En 2015, pour poursuivre sa croissance, Ghislain Loignon a rejoint l'équipe en tant que président, et Girafe Conseils TI a acquis Cobi Informatique. Bien connue à Cowansville et dans la région environnante, l'équipe de Girafe Conseils TI aide aujourd'hui les organisations québécoises à améliorer leur efficacité et leur productivité grâce à une livraison de solutions simples et efficientes en technologies de l'information.

À propos de GC Brieau

Fondée en 2009 à Sherbrooke, GC Brieau s'est établie comme un leader dans le domaine des services TI, avec une expertise particulière dans les solutions Microsoft Modern Workplace, la cybersécurité et le support technique aux usagers. Forte d'un portefeuille de plus d'une centaine de clients et d'une expérience accumulée auprès de milliers d'utilisateurs, GC Brieau a acquis une vision globale des technologies. L'entreprise a perfectionné sa pratique pour offrir des solutions performantes et sécuritaires aux petites et moyennes entreprises avec soin et simplicité. L'engagement de GC Brieau envers l'excellence et l'innovation continue de positionner l'entreprise comme un partenaire de confiance pour leurs clients.

