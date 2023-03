Xinhua Silk Road : conférence sur la promotion du commerce entre Shenzhen et Madrid, conclusion de 13 projets d'investissement





PÉKIN, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- La conférence sur la coopération et les échanges économiques et commerciaux entre la Chine (Shenzhen) et l'Espagne (Madrid), organisée par le gouvernement populaire municipal de Shenzhen, s'est récemment tenue à Madrid, la capitale de l'Espagne.

L'événement a été marqué par la signature de 13 projets de coopération dans les domaines du commerce et des échanges, des véhicules à énergie nouvelle, des communications, de la finance, des sports et autres, pour un investissement total d'environ 1 milliard d'euros.

Ces dernières années, les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Espagne ont enregistré des progrès notables. Le volume des échanges de marchandises entre la Chine et l'Espagne a dépassé les 50 milliards de dollars américains pour la première fois en 2022, maintenant une bonne dynamique de développement.

Qin Weizhong, maire de Shenzhen, espère renforcer la coopération pragmatique entre les deux parties dans les domaines de l'investissement et du commerce, de l'innovation scientifique et technologique et d'autres domaines de manière globale, et étendre continuellement la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, du sport et autres afin d'obtenir des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant.

Laura Jarillo, directrice générale adjointe pour l'Asie, l'Union non européenne, l'Europe et l'Océanie, a souligné que l'Espagne est à la pointe dans les domaines des énergies renouvelables, de l'environnement, de l'industrie automobile et d'autres secteurs, et que des centaines d'entreprises espagnoles opèrent actuellement en Chine dans les secteurs de la consommation, des services, de l'industrie et de la technologie. Parallèlement, un certain nombre d'entreprises de premier plan de Shenzhen sont venues investir en Espagne. Elle est convaincue que cette réunion d'échange aidera les deux parties à renforcer leur coopération.

