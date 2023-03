Mary Kay rappelle l'importance du leadership féminin et de l'engagement du secteur privé dans la préservation à l'occasion du World Ocean Summit 2023 organisé par Economist Impact





Mary Kay Inc., défenseur mondial de la durabilité des entreprises et signataire des principes du Pacte mondial des Nations unies pour des océans durables, poursuit son engagement majeur pour la conservation des océans. En février, la marque de produits de beauté a lancé une plateforme à la fois inédite et conviviale qui propose des conseils précieux, des outils d'aide à la décision ainsi que des connaissances pratiques destinées aux professionnels de l'environnement marin. Dans la foulée de cette annonce, Mary Kay a participé récemment à la 10e édition du World Ocean Summit and Expo 2023 organisé par Economist Impact à Lisbonne, au Portugal.

Le World Ocean Summit réunit chaque année le plus large panel de la communauté océanique, allant du monde des affaires et de la finance aux gouvernements, en passant par les décideurs politiques nationaux et internationaux, la société civile et le milieu académique. Plus de 1 500 participants originaires d'une centaine de pays ont participé à ce sommet de trois jours, durant lequel 188 conférenciers ont abordé les défis les plus urgents de l'océan, notamment le changement climatique, le déclin de la biodiversité et la pollution.

Sandra Silva, directrice générale de Mary Kay Portugal, figurait parmi les éminents orateurs du débat "Putting Coral Reef Restoration at the Heart of Ocean Conservation Action", aux côtés d'autres intervenants de marque, tels que Yabanex Batista du Fonds mondial pour les récifs coralliens (Nations unies), Tom Moore de la King Abdullah University of Science and Technology (Arabie saoudite), et Deborah Brosnan de Deborah Brosnan & Associates.

Madame Silva a rappelé l'importance de la préservation des océans, déclarant : "Les océans sont indispensables à la survie de milliards de personnes, et nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation des océans ainsi que dans le développement d'une économie durable des océans. Mary Kay soutient la promotion des femmes dans tous les domaines de la vie et des affaires, y compris la santé de notre planète".

Martin Koehring, qui dirige le projet World Ocean Initiative au sein d'Economist Impact, a déclaré : "Nous devons absolument entretenir la dynamique de l'action pour la protection des océans, notamment à travers notre congrès et nos publications. Cette année, l'initiative a permis de réaliser des progrès en proposant des sessions intersectorielles, visant à optimiser les synergies et à encourager l'engagement transversal. La participation de Mary Kay au World Ocean Summit and Expo 2023 illustre une fois encore son engagement continu en faveur de la conservation des océans et de la création d'un avenir durable pour tous."

La World Ocean Initiative capitalise sur la dynamique et le thème central du World Ocean Summit et les transforme en un programme annuel consacré à l'océan mettant à profit tout le potentiel d'Economist Impact. Elle conjugue l'ingéniosité du groupe de réflexion et la créativité d'une enseigne médiatique afin de mobiliser un public influent à l'échelle mondiale. La World Ocean Initiative a pour objectif d'éclairer, de motiver et de promouvoir une meilleure collaboration entre les entreprises, les décideurs politiques, les investisseurs, les scientifiques et les ONG, afin d'apporter des solutions aux problématiques et aux opportunités les plus urgentes en matière d'océans.

Mary Kay se consacre depuis plus de 32 ans à la préservation des océans ainsi qu'à la sensibilisation aux récifs coralliens, dans le cadre de son partenariat avec The Nature Conservancy. Un des projets phares soutenus par Mary Kay est appelé "Super Reefs", et vise à identifier, protéger et développer un réseau mondial de récifs coralliens hautement résilients, capables de survivre dans un océan en réchauffement.

"Les équipes de Super Reefs rassemblent les autorités et les communautés responsables des récifs, des experts en océanographie, en conservation et en gestion issus de la Woods Hole Oceanographic Institution, de l'université de Stanford et de l'organisation The Nature Conservancy. Elles bénéficient en outre du soutien privé de Mary Kay, à un moment décisif de l'histoire des récifs coralliens", a déclaré Elizabeth McLeod, The Nature Conservancy.

Cliquez ici pour visionner la discussion "Putting Coral Reef Restoration At The Heart of Ocean Conservation Action".

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le "CEO Water Mandate" est une initiative du Pacte mondial des Nations unies qui incite les chefs d'entreprise à se mobiliser en faveur de l'eau, de l'assainissement et des objectifs de développement durable des Nations unies. (Mary Kay en est signataire et y a adhéré en février 2021).

Les "Sustainable Ocean Principles", établis en concertation avec plus de 300 parties prenantes, définissent un cadre pour les pratiques commerciales responsables dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde. Ils reposent sur les dix principes du Pacte mondial des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, et les complètent. (Mary Kay en est signataire et y a adhéré en février 2021).

L'océan a un rôle déterminant à jouer pour assurer la transition vers une économie nette zéro, résiliente et équitable, et concrétiser l'ensemble du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Le monde des affaires international se doit de prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé des océans. (Mary Kay en est membre et a adhéré en août 2022).

À PROPOS DE MARY KAY

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté en 1963, avec un objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours vers l'indépendance financière, via diverses initiatives de formation, mentorat, mobilisation, mise en réseau, et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés, et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

A propos de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une organisation de protection de l'environnement, à vocation internationale, ayant pour but la préservation des terres et des ressources en eaux, dont toute vie dépend. Guidés par la science, nous développons des solutions innovantes sur le terrain pour relever les défis les plus complexes de notre monde afin que la nature et les êtres humains puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le changement climatique, travaillons à préserver les terres, les ressources en eaux et les océans à une échelle sans précédent, fournissons de la nourriture et de l'eau de manière durable et contribuons à rendre les villes plus viables. Présents dans 76 pays et territoires -37 par son impact direct sur la conservation et 39 par l'intermédiaire de partenaires-, nous utilisons une approche coopérative encourageant les communautés locales, les gouvernements, le secteur privé et autres partenaires à dialoguer ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nature.org ou suivez @nature_press sur Twitter.

À propos de la World Ocean Initiative

La World Ocean Initiative d'Economist Impact soutient le développement d'une économie durable des océans en abordant les plus grands défis auxquels nos mers sont confrontées : le changement climatique, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution. Nous inspirons une réflexion originale tout au long de l'année et à l'occasion de notre événement phare, le World Ocean Summit. Nous facilitons la mise en place de nouveaux partenariats et examinons les actions les plus pertinentes pour préserver la santé de notre planète bleue. Pour en savoir plus, rendez-vous sur impact.economist.com/ocean.

