Le CN dépose sa Circulaire de sollicitation de procurations

MONTRÉAL, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déposé aujourd'hui sa Circulaire de sollicitation de procurations (Procuration) et a annoncé que l'assemblée annuelle des actionnaires de 2023 aura lieu virtuellement le 25 avril 2023.



Candidats au Conseil

La Procuration comprend la nomination des candidats au Conseil d'administration. Neuf des onze candidats ont été élus lors des assemblées annuelles des actionnaires précédentes. Deux candidats au poste d'administrateur, Michel Letellier et Al Monaco, se présentent pour la première fois aux élections.



M. Letellier, 58 ans, est président et chef de la direction d'Innergex énergie renouvelable inc., une entreprise ayant son siège social à Montréal et l'un des plus importants producteurs indépendants d'énergie renouvelable canadiens, qui exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. M. Letellier a une expérience considérable des affaires en Amérique du Nord et est un acteur important du secteur de l'énergie renouvelable. Il est à Innergex depuis 1997 et occupe le poste de président et chef de la direction depuis 2007. M. Letellier était auparavant responsable du développement et de l'exploitation de projets hydroélectriques chez Boralex Inc. Sa vaste expérience dans le domaine des affaires, de la planification stratégique et de l'entrepreneuriat, ainsi que son leadership en matière de développement durable, combinés à son acuité financière et à sa feuille de route fructueuse dans le domaine des affaires, font de lui un membre exceptionnel du Conseil d'administration. Administrateur d'expérience, il siège à des conseils d'administration de sociétés publiques et privées depuis 2012 et siège au Conseil d'administration du CN depuis le 1er octobre 2022.



M. Monaco, 63 ans, nouveau candidat, était, jusqu'à son départ à la retraite le 1er janvier 2023, président et chef de la direction d'Enbridge Inc. (« Enbridge »), une société d'infrastructure énergétique. Nommé président, chef de la direction et administrateur d'Enbridge en 2012, M. Monaco a dirigé Enbridge dans une période de croissance transformationnelle qui, conjuguée à l'accentuation de la sécurité, de la fiabilité et de la protection de l'environnement, l'ont positionnée comme la principale entreprise diversifiée dans le domaine de la distribution d'énergie en Amérique du Nord. M. Monaco possède une expérience de plusieurs dizaines d'années dans la supervision d'une grande entreprise complexe sous réglementation fédérale et couvrant une vaste étendue géographique, notamment au chapitre des activités d'exploitation et de gestion d'infrastructures linéaires à forte intensité de capital, du déploiement de technologies d'exploitation, ainsi que du développement durable et de la planification stratégique. Son expérience apportera au CN des perspectives inestimables en matière de leadership de la haute direction, de sécurité et de fiabilité, d'expérience client, de gouvernance, de finances, de fusions et d'acquisitions, de planification stratégique, de relations avec les investisseurs, de principes ESG, d'encadrement et de gestion des talents, de politiques gouvernementales, réglementaires et publiques, ainsi qu'une expérience et une perspective mondiales.

« Nous sommes heureux de présenter ces deux candidats exceptionnels. Michel est un atout formidable depuis qu'il s'est joint à notre Conseil d'administration en octobre. Son acuité financière et sa feuille de route fructueuse dans le domaine des affaires, tant au Québec qu'à l'échelle mondiale, nous offrent de précieux points de vue. Al est un homme d'affaires canadien bien connu, qui possède une connaissance approfondie des infrastructures énergétiques et des infrastructures complexes, comme le réseau du CN. L'expérience et l'expertise combinées de Michel et d'Al font d'eux des atouts exceptionnels pour notre Conseil d'administration. »

Shauneen Bruder, présidente du Conseil d'administration du CN.



Assemblée annuelle des actionnaires

Le CN tiendra son assemblée annuelle des actionnaires de 2023 le 25 avril 2023, à 10 h, heure de l'Est. L'assemblée sera diffusée en direct sur le Web. Ce format recourt aux dernières technologies de diffusion sur le Web pour permettre à nos actionnaires d'accéder plus facilement à l'assemblée et de communiquer en direct. Les actionnaires pourront participer à l'assemblée et soumettre des questions aux fins d'examen. La diffusion audio de l'assemblée sera accessible à l'adresse www.virtualshareholdermeeting.com/CNI2023.

Les documents ci-après du CN peuvent être consultés dans la section « Investisseurs » du site Web de la Compagnie : l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et Circulaire de sollicitation de procurations, le Rapport annuel 2022 ainsi que la Notice annuelle et le formulaire 40-F de 2022. Les actionnaires recevront par la poste les documents relatifs à l'assemblée, qui comprendront leur numéro de contrôle ainsi que des instructions sur la manière d'exercer leur droit de vote et d'accéder à la diffusion Web le jour de l'assemblée. Des instructions seront également publiées dans la section « Investisseurs » du site Web de la Compagnie.

