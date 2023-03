La FCPQ réagit au budget du Québec





Les parents sont plus que prêts à s'engager pour la réussite

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Au lendemain du dépôt du budget par le gouvernement du Québec, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à saluer les investissements en éducation et à réitérer l'engagement des parents d'élèves à s'impliquer pour la réussite et le bien-être des jeunes.

« Les sommes investies sont peut-être historiques, mais les besoins le sont également. Le financement doit être utilisé pour mieux répondre aux besoins de tous les élèves, dans une perspective d'égalité des chances. Nos enfants méritent qu'on mette tous les efforts et toutes les chances de leur côté pour qu'ils atteignent leur plein potentiel », selon Kévin Roy, président de la FCPQ.

La Fédération souhaite que les sommes réservées à l'accompagnement des élèves ayant des besoins particuliers facilitent enfin la mise en place du projet de réorganisation des services aux élèves HDAA. La FCPQ est bien sûr prête à collaborer à la création de la plateforme de services éducatifs complémentaires pour les élèves en difficulté et leurs parents. Le projet d'aide à la classe est prometteur, mais ne règlera pas tous les besoins. Il serait sage d'évaluer les retombées du projet sur la réussite des élèves.

La FCPQ est heureuse d'entendre le ministre Girard dire que tous les élèves du secondaire devraient avoir accès à un projet pédagogique particulier. L'accessibilité à un projet motivant pour un élève, notamment ceux ayant des besoins particuliers ou des difficultés financières, peut faire toute la différence. Par ailleurs, nous sommes prêts à accompagner les parents souhaitant mettre en place des projets dans leur école : notre plan d'action sera dévoilé la semaine prochaine.

Les parents veulent exercer leur rôle dans la gouvernance du milieu scolaire, notamment au sein des conseils d'établissement, des comités de parents et des conseils d'administration. Pour ce faire, ils doivent être impliqués dans les discussions et les travaux pour l'amélioration de la performance du réseau. Un bilan et des consultations s'imposent avant d'implanter de nouveaux changements.

La Fédération s'attend à ce que les règles budgétaires soient connues rapidement et qu'elles respectent le principe de subsidiarité pour que chaque milieu ait la souplesse nécessaire afin de répondre aux besoins de ses élèves.

« Il est clair que le contexte familial est l'élément le plus déterminant de la réussite et de la persévérance scolaire d'un enfant, tel que statué dans le budget, outillons donc les parents pour qu'ils se sentent confiants dans l'accompagnement de leurs jeunes et dans leur rôle dans le milieu scolaire. Les parents sont des partenaires incontournables qui n'ont que l'intérêt des enfants à coeur », conclue Kévin Roy.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 14:15 et diffusé par :