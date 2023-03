BUDGET 2023 : L'UTACQ SALUE LES MESURES CONCRÈTES POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES EN RÉGION





QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - L'Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) salue les mesures financières annoncées hier par le gouvernement du Québec permettant de mieux financer l'offre de mobilité collective des citoyens dans toutes les régions du Québec.

Mentionnons spécifiquement le soutien financier supplémentaire de 400 millions de dollars afin de soutenir la relance du transport collectif dans un contexte post-pandémique alors que l'achalandage tarde à revenir et que les coûts d'exploitation ont explosé. L'UTACQ est heureuse de l'énoncé spécifique quant à la volonté de diversifier l'offre de transport pour les personnes à mobilité réduite et ainsi faciliter leur intégration sociale et professionnelle dans toutes les régions du Québec. Ces mesures représentent un excellent pas vers l'avant et la consultation ministérielle à venir nous permettra de relever les défis auxquels nous faisons face afin de développer les services et d'accélérer l'électrification.

« Nous sommes impatients de contribuer à la consultation menée par madame Guilbault sur le financement du transport collectif, début avril. Le soutien du gouvernement du Québec permettra le maintien des différents services le temps de mettre en place des solutions durables et pérennes. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable nous entendra quant aux multiples besoins dans toutes les régions du Québec et nous savons maintenant qu'elle a, grâce à ce budget, les moyens de nous aider à développer nos services et nos organisations ».

- Marc-André Avoine, président de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec

À propos de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec

L'UTACQ regroupe 75 services de transport adapté et collectif au Québec relevant d'autorités municipales. Elle vise notamment à contribuer au développement du transport adapté et collectif au Québec et à participer au développement du transport de personnes dans les régions du Québec.

