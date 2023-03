FreeBit Co., Ltd. présente « freebit web3 Blocks », la solution à de nombreux problèmes rencontrés par les blockchains





FreeBit Co., Ltd. (siège : Shibuya-ku, Tokyo ; président, CEO et CTO : Atsuki Ishida ; ci-après « FreeBit ») annonce aujourd'hui le lancement de « freebit web3 Blocks », qui résout divers problèmes liés aux blockchains existantes. FreeBit annonce également que dans le cadre d'une expérience de démonstration « TONE Coin » ? un système de points de fidélité basé sur une blockchain Layer 1 « TONE Chain » déployé sur un smartphone et compatible Ethereum ? a dépassé les 3 000 noeuds en environ 10 mois en fonctionnement régulier, devenant ainsi la cinquième plus grande blockchain Layer 1 au monde en termes d'échelle opérationnelle réelle.

Depuis 2017, FreeBit estime que les blockchains Layer 1 existantes sont grevées de problèmes tels que la concentration de la puissance et des bénéfices dans certains groupes en raison de la taille de leurs fermes et de l'approche adoptée par les propriétaires, et travaille en étroite collaboration avec la société de technologies de base Web3, CountUp Inc. (siège : Shibuya-ku, Tokyo ; président : Atsuki Ishida ; ci-après « CountUp ») pour développer une technologie permettant de surmonter ces problèmes. Cette collaboration a conduit à la solution « freebit web3 Blocks » optimisée par la DApp « TONE Coin » ? le premier service à points au monde utilisant la blockchain Layer 1 compatible Ethereum « TONE Chain », fonctionnant sur smartphones, dans le cadre d'une expérience de démonstration en coopération avec les utilisateurs pour « TONE e22 ». En fournissant ce service aux utilisateurs du projet « TONE Labo », et en réalisant des expériences de démonstration, nous avons pu résoudre les problèmes suivants :

[Problèmes avec les blockchains Layer 1 existantes et comment « freebit web3 Blocks » les résout]

Incapacité à atteindre l'échelle de noeuds correspondant à la valeur d'actif du réseau.

-->> cinquième plus grand nombre de noeuds opérationnels au monde, au sein d'une seule communauté. Centralisation des opérateurs de noeuds.

-->> formation d'une communauté où chaque utilisateur mobile TONE exploite un noeud. Impact environnemental élevé du minage

-->> utilisation des ressources excédentaires lors de la recharge des smartphones. Lenteur du traitement des transactions

-->> déploiement d'une spécification qui répond aux besoins de la communauté et des services. Seuil technique élevé pour les utilisateurs généralistes

-->> configuration automatique avec l'application préinstallée « TONE Store » Volatilité élevée des actifs cryptographiques pour encourager les opérateurs de noeuds

-->> le jeton TONE ne présente aucune volatilité

Dans cette expérience de démonstration, nous avons d'abord vérifié l'accessibilité réelle des smartphones, qui sont supposés avoir une redondance réseau élevée, étant donné qu'ils peuvent utiliser le Wi-Fi, ainsi que les réseaux cellulaires. Après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur, la technologie « TONE Store » installera automatiquement l'application TONE Coin, émettra des comptes compatibles avec l'Ethereum, créera des clés privées et publiques, demandera la participation au réseau « TONE Chain » et définira automatiquement les autorisations via un vote, permettant aux utilisateurs de rejoindre l'univers Web3 sans avoir à se soucier d'un processus complexe d'abonnement Web3. Il est également possible de sauvegarder automatiquement les clés privées et publiques.

En utilisant ses technologies sous-jacentes (MVNE, eKYC, etc.) et en collaboration avec TONE for docomo (MVNO), FreeBit proposera un mécanisme pour construire et maintenir des blockchains Layer 1 ? l'élément clé du Web3 ? qui peuvent être exploitées et gérées par la communauté elle-même, « selon la communauté » et « selon les besoins », et fonctionner sur un surplus des ressources des smartphones communautaires. En outre, FreeBit développera activement sa stratégie Web3, y compris le micro-investissement, avec les axes suivants :

Utilisation de démonstrations pour les startups Web3, les instituts de recherche, les consortiums, etc.

Utilisation du mécanisme « TONE Factory » pour construire et publier un environnement d'utilisation réelle basé sur la communauté grâce à la personnalisation unique du dispositif « TONE e22 ».

*) Basé sur l'étude interne sur le nombre de noeuds par réseau blockchain mise en ligne le 9 mars 2023.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 mars 2023 à 11:35 et diffusé par :