Tech4Nature : pourquoi des forêts saines sont-elles synonymes de gens en bonne santé





SHENZHEN, Chine, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- La Journée internationale des forêts, qui a lieu cette année le 21 mars sous le thème « Forêts et santé », invite l'humanité à réfléchir à sa relation avec les forêts de la Terre et à l'impact direct qu'elles ont sur notre longévité et notre bien-être.

Beaucoup connaissent la métaphore selon laquelle les forêts sont les poumons de la planète, émettant de l'air pur et servant de puits de carbone essentiels atténuant les effets du dérèglement climatique. Cependant, moins nombreux sont ceux conscients des liens intrinsèques que les forêts entretiennent avec notre santé au quotidien.

Le saviez-vous ?

En plus d'être les poumons de la planète, les forêts font aussi office de pharmacie et de garde-manger de la nature.

Elles fournissent environ 25 % de la médecine occidentale. Plus de 50 000 plantes contribuent aux médicaments modernes. En outre, une étude portant sur 27 pays africains a montré que les enfants exposés aux forêts avaient un régime alimentaire 25 % plus diversifié grâce à une abondance de fruits, de légumes, de viande de brousse, de poissons et d'huiles comestibles.

Mais le pronostic pour les forêts est alarmant. Environ 35 % de la couverture forestière mondiale a été perdue, 82 % de ce qu'il reste étant dégradé.

La rapidité et l'étendue de ces menaces exigent une intervention engagée à long terme.

Une histoire de protection

L'une des manières dont la technologie protège les écosystèmes forestiers est la prévention de l'exploitation forestière illégale, qui représente jusqu'à 90 % de toutes les activités d'exploitation forestière et contribue de façon majeure à la déforestation mondiale.

Dans le parc national de Similajau, dans l'État du Sarawak en Malaisie, nous travaillons avec le Département des forêts du Sarawak et la Société forestière du Sarawak pour permettre au gouvernement du Sarawak de protéger ses forêts tropicales. Le parc n'est pas seulement riche en biodiversité, il est aussi une source durable de médicaments et de nourriture pour les populations locales, dont beaucoup dépendent de la forêt pour leur subsistance.

Cependant, l'exploitation forestière illégale demeure une menace majeure entraînant une dégradation généralisée de l'écosystème de la forêt tropicale et une perte de sa biodiversité.

Mais il reste un espoir. Les dispositifs de surveillance acoustique 'Guardian' peuvent détecter le bruit des camions et des tronçonneuses utilisés pour l'exploitation forestière illégale. Chaque dispositif Guardian peut couvrir une zone de 7 km et envoyer des alertes en temps réel, via une plateforme cloud, aux téléphones des gardes forestiers, ce qui leur permet d'intervenir en temps réel.

La technologie de surveillance audio et visuelle et l'analyse par l'IA peuvent également aider à surveiller les espèces menacées grâce à leurs vocalisations. En suivant leurs populations et leur répartition, les écologistes peuvent élaborer des mesures de conservation précises. Les espèces parapluies, dont le bien-être est essentiel à la santé des écosystèmes forestiers qu'elles habitent, présentent un intérêt particulier. Les renards de Darwin au Chili et les jaguars dans la réserve d'État de Dzilam au Mexique sont des exemples de projets de surveillance de la biodiversité ciblant des espèces parapluies.

La technologie peut également déclencher des mesures de conservation intelligentes dans les zones forestières. En Suisse, un projet pilote Tech4Nature en partenariat avec l'UICN et la Fondation Porini utilise la technologie blockchain pour développer un système de suivi de la séquestration du carbone afin d'accroître la transparence et la traçabilité des transactions de puits de carbone forestier, en vue d'utiliser ces crédits pour financer d'autres projets de conservation de la biodiversité.

Les exemples ci-dessus sont des projets de protection des écosystèmes forestiers dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei. Des solutions technologiques comprenant des dispositifs de surveillance audio et visuelle, des réseaux de communication, le cloud et l'analyse par l'IA ont été développées en collaboration avec des partenaires mondiaux. Celles-ci peuvent atteindre des résultats de conservation qui auraient été impossibles il y a dix ans.

Au vu des données scientifiques établissant une forte corrélation entre la santé des forêts et la santé humaine, il est impératif de garder nos forêts en bonne santé. Notre expérience jusqu'ici démontre que cette approche fonctionne. C'est ce savoir qui nous pousse à continuer de travailler avec nos partenaires, pour aider à fonder un avenir sain et durable pour nous et nos forêts.

Cliquez ici pour en apprendre plus sur les initiatives TECH4ALL et Tech4Nature de Huawei.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2037124/malaysia_nature_guardian_720_1.mp4

