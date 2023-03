Services financiers Innovation CIBC fournit un capital de croissance de 40 millions de dollars à Viz.ai





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a fourni un capital de croissance de 40 millions de dollars à Viz.ai afin d'élargir la plateforme de coordination des soins fondée sur l'intelligence artificielle de la société de San Francisco et d'alimenter son expansion, y compris d'éventuelles acquisitions.

Viz.ai est un chef de file dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accélérer la détection des maladies, éclairer les décisions relatives aux soins critiques et aider à améliorer les soins aux patients. La plateforme de Viz.ai alimentée par l'intelligence artificielle aide à mettre en contact des équipes de soins entières, y compris des radiologues, des médecins urgentistes et des spécialistes, et à les faire prendre action afin d'optimiser les parcours de soins et d'accroître l'accès des patients à des traitements qui sauvent des vies.

« Aujourd'hui, Viz.ai sert un patient toutes les 21 secondes dans plus de 1 300 hôpitaux. Grâce à l'investissement de Services financiers Innovation CIBC, nous évaluerons les occasions d'acquisitions stratégiques, et rejoindrons et toucherons encore plus de patients en élargissant notre plateforme de bout en bout dans de nouveaux domaines thérapeutiques », a déclaré Lisa Garland, vice-présidente des finances chez Viz.ai.

« Nous sommes ravis de soutenir Viz.ai pendant sa croissance rapide, a indiqué Jeff Chapman, chef, Santé et sciences de la vie, Services financiers Innovation CIBC, Amérique du Nord. La transformation en matière de détection des maladies et d'optimisation des flux de travail pour les systèmes de soins de santé a permis à la société de devenir un chef de file du secteur. Le groupe Services financiers Innovation CIBC est fier de participer à l'aventure emballante de Viz.ai. »

L'entreprise Viz.ai est également soutenue par des investisseurs en capital de risque, notamment Insight Partners, Tiger Global, Kleiner Perkins, Google Ventures, Scale Venture Partners et Greenoaks Capital Partners.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Viz.ai, Inc.

La société Viz.ai est la pionnière de l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine pour accélérer le diagnostic et les soins, aidant plus de 220 millions de vies dans plus de 1 300 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis et en Europe. La plateforme Viz, alimentée par l'intelligence artificielle, est une solution intelligente de coordination des soins qui repère un plus grand nombre de patients, éclaire les décisions cruciales au moment du soin, optimise les parcours de soins et aide à améliorer les résultats. Appuyée par des données cliniques, la plateforme Viz offre une valeur considérable aux patients, aux fournisseurs et aux sociétés pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Pour en savoir plus, visitez le site de Viz.ai.

