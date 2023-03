L'Australie crée le premier service météorologique mondial pour la qualité de l'eau





CANBERRA, Australie, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'agence scientifique nationale australienne ou CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) a lancé une mission visant à fournir un premier système de surveillance de la qualité de l'eau sol-espace.

Les Nations Unies estiment que trois milliards de personnes pourraient être à risque à cause de l'eau insalubre. Par l'entremise d'AquaWatch Australia, le CSIRO collabore avec des partenaires internationaux pour aider à protéger les ressources en eau douce et les ressources côtières.

Une fois pleinement opérationnelle, AquaWatch fournira des mises à jour en temps quasi réel et des prévisions prévisionnelles ? un service météorologique pour la qualité de l'eau. AquaWatch soutiendra une meilleure gestion de la qualité de l'eau et peut être utilisée pour surveiller la qualité de l'eau potable, l'assainissement, l'aquaculture, l'évaluation environnementale et un large éventail d'autres applications pour aider à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le CSIRO, avec son partenaire de fondation SmartSat Cooperative Research Centre, réunit la recherche, le gouvernement et l'industrie avec un premier co-investissement de 83 millions de dollars australiens pour concevoir et développer AquaWatch.

Les données recueillies au moyen d'un vaste réseau de satellites d'observation de la Terre et de capteurs d'eau au sol seront intégrées à un centre de données central où la capacité du CSIRO en matière d'analyse de données et d'intelligence artificielle pourra fournir des prévisions quelques jours à l'avance.

Le Dr Larry Marshall, directeur général du CSIRO, a déclaré que l'eau est l'une des ressources les plus importantes et vitales du monde.

« Dans les endroits où la population coure encore le risque d'avoir de l'eau insalubre pour subvenir à ses besoins essentiels comme la consommation d'eau et l'assainissement, un service comme AquaWatch pourrait changer la donne.

« L'ingéniosité d'AquaWatch est d'intégrer l'observation de la Terre à d'autres capacités scientifiques comme la détection in situ, la modélisation des écosystèmes, l'ingénierie, la science des données et l'intelligence artificielle.

« Il s'agit du plus récent exemple du Programme des missions du CSIRO, qui sont des initiatives de recherche scientifique et de collaboration à grande échelle visant à accélérer le rythme et l'échelle au niveau desquels nous pouvons relever les plus grands défis. »

Le CSIRO et ses partenaires internationaux collaborent déjà à des projets pilotes dans différentes régions :

En Californie, aux États-Unis, en partenariat avec l'Université de Californie, Davis, et l'Université de Californie, Merced, le CSIRO étudie la turbidité dans un important stockage d'eau

À Sarawak , en Malaisie, en partenariat avec l'Université Swinburne de Sarawak , le CSIRO se concentre sur les pertes de carbone des forêts de mangroves

Au Chili, le CSIRO s'intéresse à la salmoniculture et au dessalement

En Colombie, le CSIRO se concentre sur les zones humides côtières

Au Vietnam , en partenariat avec le Centre national vietnamien pour les ressources en eau et les enquêtes (NAWAPI) et l'Université des mines et de la géologie de Hanoï (HUMG), le CSIRO se concentre sur l'approvisionnement en eau potable et les besoins en hydroélectricité.

Le CSIRO est la principale organisation scientifique nationale australienne, qui accélère l'innovation grâce à la science mondiale.

