/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Fraser annoncera des mises à jour touchant les mesures d'immigration visant les Ukrainiens/

OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce concernant les mises à jour touchant les mesures d'immigration visant les Ukrainiens en réponse à l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie.

Date : Le mercredi 22 mars 2023 Heure : 13 h (heure de l'Est)



Lieu : Café Ukraine

911, avenue Carling

Ottawa (Ontario) K1Y 4E3



Notes à l'intention des médias

Les médias qui assistent à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45 (heure de l'Est)

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre l'évènement en composant les numéros suivants :

Numéro sans frais ( Canada /É.?U.) : 1-877-413-4814



Numéro local : 613-960-7519



Code d'accès : 9218469#

L' annonce sera diffusée en direct sur YouTube.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

