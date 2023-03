Bamberg Health: Les experts appellent à une approche One Health à l'échelle nationale qui comprend une perspective environnementale et des plans collaboratifs pour prévenir de nouvelles pandémies





La santé comme bien global était l'idée centrale du One Health Summit. Le débat a tourné autour des sujets allant de l'augmentation des cas de grippe aviaire, à la mise en place d'un ministère mondial de la santé, en passant par l'importance de la vaccination, et la façon d'impliquer les communautés dans l'adoption de nouvelles mesures de prévention.

BRUXELLES, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le One Health Summit, à Bruxelles, a réuni des experts du monde entier du secteur privé, et des organisations mondialement reconnues, telles que l'OMS, la FAO, la FVE, le WCS et AnimalhealthEurope, pour débattre des prochaines étapes nécessaires pour agir et apporter des changements réels en matière de santé mondiale. L'événement, organisé par Bamberg Health, a exploré l'interdépendance entre la santé, en reconnaissant que le bien-être des animaux, de l'environnement, des plantes et des personnes autour de nous sont directement liés à notre propre santé. La pandémie de Covid-19 a servi de rappel cruel que la santé ne connaît pas de frontières et de pays.

Les différents panels ont cherché à aborder les trois piliers impliqués dans l'approche One Health: la santé humaine, la santé animale et l'environnement, afin de comprendre comment défier la perspective anthropocentrique pour une application vraiment inclusive, en comprenant que nous faisons tous partie du même écosystème. L'idée soulignée par la plupart des panélistes était la nécessité d'un travail collaboratif pour briser les obstacles et de plans d'action au niveaulocale pour pouvoir transformer l' engagement en action.

En ce qui concerne la perspective environmental, Dario Piselli, expert en environnement, santé et bien-être à l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a déclaré: «Nous avons besoin d'un cadre plus large du One Health, pour inclure vraiment tous les éléments - et pas seulement se concentrer sur les effets secondaires zoonotiques - afin de prendre des mesures adéquates. »

L'un des débats les plus intéressants a eu lieu lors du 3ème panel axé sur «Une approche One Health pour l'élevage et la faune», où des représentants du secteur public et privé ont exploré les défis liés à ce sujet. «Nous sommes tous impliqués dans la santé mondiale, nous sommes tous responsables, pas seulement les décideurs. Le secteur privé joue un rôle clé, par exemple les agriculteurs en ce qui concerne la grippe aviaire», a déclaré Pierre-Marie Borne, responsable du santé publique et zoonoses, chez CEVA Santé Animale.

Du point de vue des Nations Unies, Thanawat Tiensin, directeur de la Division de la production et de la santé animales (NSA) à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a déclaré: «Nous analysons différentes approches de production durable car nous savons que dans les 20 prochaines années, nous devrions être en mesure de nourrir plus de 20 milliards de personnes. Cette solution doit avoir une approche holistique, pas seulement pour les producteurs et les agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs et l'environnement».

Lors du panel consacré à l'innovation dans les médicaments vétérinaires, Bernadette Abela-Ridder, du Département de la lutte contre les maladies tropicales négligées de l'Organisation mondiale de la santé (WHO), a déclaré: «Comme 60-75% des maladies humaines proviennent des animaux, le point de contrôle pour la santé humaine peut être des produits pharmaceutiques vétérinaires augmentant la santé animale. C'est pourquoi ils doivent être inclus dans le financement». Dans la même ligne, Christian Walzer, directeur exécutif du programme de conservation de la santé de la Wildlife Conservation Society, a souligné dans sa présentation que «le coût de la prévention est rien par rapport au coût de l'atténuation».

Une autre question qui a été abordée était l'urgence d'agir concernant l'émergence de la résistance aux antimicrobiens. Najy Alsayed, chef mondial de l'infectiologie chez Menarini, a souligné lors de sa présentation que «la résistance aux antimicrobiens reste une menace sérieuse pour la vie des patients et notre système de santé dans un certain nombre de domaines majeurs» et a souligné que «se concentrer sur l'utilisation responsable des antibiotiques plutôt que sur la réduction de l'utilisation est une approche beaucoup plus efficace».

Cette deuxième édition du One Health Summit visait à renforcer la coordination multisectorielle et les efforts pour lutter contre les menaces pour la santé publique résultant des interactions entre les humains, les animaux et l'environnement. Il a été organisé par Bamberg Health en collaboration avec MSD, Menarini Group et Ceva Santé Animale.

